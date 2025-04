Cardozo y el mensaje a los hinchas de Unión: "Vamos a revertir esto"

Para después destacar que "es una persona muy emocional, estamos agradecidos, fueron momentos muy lindos que pasamos con él. Es parte de la vocación que tiene por este deporte, el amor por el fútbol, eso trasciende todo, estamos todos y cada uno profundamente agradecidos".

Cardozo también reconoció que "se generaron expectativas muy grandes, la campaña no es buena pero tampoco desastroza, el golpe es más fuerte, no me quiero meter en ese tipo de cosas, desde acá le queremos agradecer, a mí me trajo desde Uruguay".

En otro tramo de la charla le dejo un mensaje a los hinchas de Unión: "Decirles que el equipo se entrega, vamos a seguir y lo vamos a revertir. Con Cristian solo agradecimiento, confió en mí, mi familia está cómoda en Santa Fe. Triste por esta situación".

Antes de abordar el colectivo de regreso a Santa Fe, subrayó, en relación al alejamiento de Kily, que "son decisiones respetables, no digo si está bien o mal, se brindaron al máximo y tratamos de hacer lo mejor posible, transcurrimos cosas muy buenas, hay que valorar todas las cosas buenas que se hicieron. Me sorprendió la determinación cuando nos comunicó porque había que encarar este partido, no me lo esperaba, con él generamos un vínculo humano pero es fútbol".