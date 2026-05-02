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Unión fue una máquina de errar, rescató un empate ante Talleres y ahora debe esperar y rezar

Unión dominó a Talleres, generó situaciones de sobra, pero recién en el final pudo empatar. Ahora, su clasificación a octavos depende de que no gane Defensa el lunes.

2 de mayo 2026 · 21:08hs
Unión fue una máquina de errar, rescató un empate ante Talleres y ahora debe esperar y rezar

UNO Santa Fe / José Busiemi

Unión hizo todo para ganar, pero terminó igualando 1-1 ante Talleres en el estadio 15 de Abril. Fue una actuación que dejó sensaciones encontradas: dominio absoluto, una catarata de situaciones desperdiciadas y un empate milagroso sobre el final que le permite seguir con vida, aunque ahora deberá esperar para saber si se mete en octavos de final del Torneo Apertura.

Unión dominó, generó y falló como nunca

Desde el inicio, el equipo de Leonardo Madelón salió decidido a llevarse el partido por delante. Presionó, manejó la pelota y generó situaciones claras, pero chocó una y otra vez contra su propia ineficacia y la figura de Guido Herrera.

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Marcelo Estigarribia, Julián Palacios y Cristian Tarragona tuvieron chances inmejorables, pero fallaron en la definición. Unión fue una tromba ofensiva, pero no logró traducir esa superioridad en el marcador. Y como suele pasar en el fútbol, lo pagó caro: en la única clara que tuvo la visita, Rick sacó un golazo para poner el 1-0.

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El golpe fue duro e injusto, pero no cambió el desarrollo. Unión siguió insistiendo, atacando por todos lados, con un volumen de juego que contrastaba con su falta de eficacia. Herrera se agigantó en el arco visitante y sostuvo a Talleres, que prácticamente no volvió a inquietar.

Empate agónico y una clasificación en suspenso para Unión

En el complemento, el libreto no cambió: Unión atacó sin pausa y Talleres resistió. La pelota no quería entrar, y la desesperación empezaba a jugar su partido. Sin embargo, el equipo santafesino nunca bajó los brazos.

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Y cuando parecía que la historia se cerraba con derrota, apareció el desahogo. Tras una gran jugada colectiva comandada por Lucas Menossi, Cristian Tarragona tuvo su revancha y clavó un golazo para el 1-1 que desató el alivio en el 15 de Abril.

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El empate mantiene con vida al Tatengue, pero ya no depende de sí mismo. Ahora deberá esperar hasta el lunes: si Defensa y Justicia no le gana a Gimnasia de Mendoza, Unión se meterá en octavos de final. Si el Halcón suma de a tres, el equipo de Madelón quedará eliminado.

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Unión hizo casi todo bien… menos lo más importante. Fue una máquina de generar, pero también de errar. Y por eso, la clasificación quedó en manos de otros.

Formaciones de Unión y Talleres

Unión: 21-Matías Mansilla; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodríguez, 26-Juan Pablo Ludueña, 11-Mateo Del Blanco; 20-Julián Palacios, 24-Rafael Profini, 30-Mauro Pittón, 22-Brahian Cuello; 19-Marcelo Estigarribia y 25-Cristian Tarragona. DT: Leonardo Carol Madelón.

Talleres: 1-Guido Herrera; 20-Augusto Schott, 4-Matías Catalán, 19-José Luis Palomino y 3-Alexandro Maidana; 26-Mateo Cáceres y 5-Matías Galarza; 11-Valentín Depietri, 18-Franco Cristaldo y 37-Rick; 18-Franco Cristaldo. DT: Carlos Tevez.

Goles: PT 18' Rick (T) y 50' Cristian Tarragona (U).

Cambios: PT 33' Rodrigo Guth x Catalán (T); ST 0' Ronaldo Martínez x Cristaldo (T); 13' Lucas Menossi x Profini (U); 21' Giovanni Baroni x Dávila (T) y Alex Vigo x Depetri (T); 26' Ulises Ortegoza x Cáceres (T); 28' Tomás González x Cuello (U) y 32' Agustín Colazo x Pittón (U).

Amonestados: Pittón, Profini, Palacios, Vargas, Del Blanco, Estigarribia (U); Rick, Galarza y Vigo ((T).

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Unión Talleres Tarragona
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