La historia viral de una hincha de Unión en el Clásico Santafesino

Rocío Williner realizó un posteo en Twitter revelando una particular situación que vivió en el Clásico Santafesino, en la tribuna de Unión.

Rocío Williner, quien en su perfil de Twitter se define como profesora en Ciencias de la Educación, mamá, tatengue e investigando, realizó una publicación para contar una particular situación que le tocó vivir en la tribuna del estadio 15 de Abril, en ocasión del Clásico Santafesino en el que empataron el domingo Unión y Colón, por la cuarta fecha del Torneo de la Liga Profesional.

LEER MÁS: Aued no ahorró en elogios para los hinchas de Unión

Rocío Williner, en una publicación que tuvo una gran cantidad de interacción, comenzó contando: "Hoy por un quilombo bárbaro que hicimos con marido terminé entrando sola con Feli y sin efectivo. Si bien siempre llevo algo para comer y agua. La chica que estaba atrás nuestro le regaló un helado y pororo. Le pedi alias o el número para pasarle la plata y no aceptó...".

https://twitter.com/rociojwilliner/status/1627439923757215747 Hoy por un quilombo bárbaro que hicimos con marido terminé entrando sola con Feli y sin efectivo. Si bien siempre llevo algo para comer y agua. La chica que estaba atrás nuestro le regaló un helado y pororo. Le pedi alias o el número para pasarle la plata y no aceptó... pic.twitter.com/gYeTxsPSvB — Rocío Williner (@rociojwilliner) February 19, 2023

"Además me preguntaba si necesitaba algo o si me tenía la mochila para que yo le haga upa tranquila... Parecerá una boludes pero cuando digo que Unión es un club con todas las letras es porque su gente tiene esto. Y cada vez que voy hay algo o alguien que me hace sentir en casa", agregó Rocío Williner, a quien las imágenes de la TV la captaron en la tribuna, junto a su hijos, ambos con la indumentaria de Unión.

LEER MÁS: Los pobres números que no logra mejorar Munúa en Unión

Y en el final, Rocío Williner contó: "También la chica que estaba al lado me presto una camiseta que tenía en la mano para taparnos del humo o hacernos viento".