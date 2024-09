La irregularidad futbolística que sufre Unión de un partido a otro

Unión no logra encadenar actuaciones convincentes y el rendimiento del equipo varía y mucho de un partido al otro

Esta situación se agudizó después del receso y no es casualidad, dado que el equipo perdió dos jugadores titulares como Federico Vera y Mauro Luna Diale y no llegaron refuerzos.

En consecuencia, el Kily González se quedó con menos variantes a la hora de conformar el equipo, como así también el banco de relevos.

Lo cierto es que el rendimiento de Unión cambia y mucho de un fecha a la otra, dando muestras de que le cuesta y mucho sostener el nivel.

LEER MÁS: Unión, ¿fue perjudicado por el arbitraje de Andrés Merlos?

Los ejemplos abundan, como por ejemplo cuando luego de golear a Argentinos por 3-0 jugando el mejor partido del torneo, a la fecha siguiente fue goleado 5-1 por Tigre, en la peor actuación del Tate desde que el Kily es el DT rojiblanco.

Algo similar se dio en las últimas horas, cuando luego de una muy buena actuación ante Godoy Cruz, ganando 3-1 y mostrando un gran rendimiento, en la fecha siguiente perdió 1-0 con Sarmiento jugando decididamente mal.

Esa falta de regularidad es la que no le permite estar más cerca de Vélez. Es cierto que también fue perjudicado como en el partido ante Belgrano en donde le convalidaron un gol en contra que debió ser anulado.

LEER MÁS: La larga y dura charla que se dio tras la derrota de Unión en Junín

Pero más allá de estas cuestiones, como el penal que no fue y que Fernando Espinoza le sancionó en contra ante Lanús, la realidad indica que Unión no logra sostener en el tiempo buenas actuaciones.

Y es algo con lo que deberá lidiar el cuerpo técnico y los jugadores para intentar revertir de cara a lo que viene. Tratar de encontrar una regularidad que se pueda prolongar por algunos partidos.

Unión en tan pocos días no puede pasar de jugar un gran partido a tener una actuación tan pobre como frente a Sarmiento. Se sabe que no le sobra nada y es por eso que no puede darse el lujo de sacar el pie del acelerador.