Mientras que se sumó a los trabajos el mismo sábado el uruguayo Jairo O'Neill, quien viene de jugar a préstamo en Defensor Sporting. Sus buenos rendimientos derivaron en que sea convocado para participar de un Selectivo de la Selección de Uruguay que comanda técnicamente el rosarino Marcelo Bielsa.

Entrenamiento Unión Kily.jpg Prensa Unión

En tanto que en la semana tuvo interrupciones en cuanto a su trabajo el defensor Franco Calderón, quien estaría analizando una firme oferta de Argentinos, por la cual a Unión le quedaría una cifra cercana a 1.000.000 de dólares, y se quedaría con el 20% de su ficha.

Sin embargo, Calderón volvió a sumarse este miércoles por la mañana a los entrenamientos en Casasol, ya que Unión no estaría dispuesto a desprenderse y se lo quedaría hasta fin de año, e incluso no se descarta que se lo "cuelgue", como consecuencia de la molestia que no solo hay de Cristian González sino también de los dirigentes.

Mientras tanto, UNO Santa Fe accedió a la lista de jugadores de Unión que trabajan en Casasol, mientras el Kily González sigue esperando por la llegada de refuerzos para potenciar el plantel de cara a la Copa de la Liga Profesional. Los mismos, son: Sebastián Moyano, Diego González, Lucas Meuli y Agustín Chávez (arqueros); Federico Vera, Nicolás Paz, Franco Calderón, Claudio Corvalán, Francisco Gerometta, Oscar Piris, Juan Pablo Ludueña, Rafael Profini, Lisandro Morales, Mateo Franzotti y Jairo O'Neill (defensores); Enzo Roldán, Ezequiel Cañete, Gianfranco Cabrera, Valentino Venetucci, Joaquín Mosqueira, Gastón Gomas, Kevin Zenón y Mateo Del Blanco (mediocampistas); Jerónimo Domina, Mauro Luna Diale, Mariano Meynier, Daniel Juárez y Tomás González.