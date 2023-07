La oferta que recibió Unión por Imanol Machuca

https://twitter.com/nahuelfutbol/status/1681525169083301888 La última oferta que realizó #Fortaleza por Imanol Machuca, es de 2.7MDD por el 50% de la ficha, pero #Union de esa cifra tendrá que descontar los impuestos, el Tatengue por ahora no se mueve de los 5MDD limpios que pretende por el 100% del pase.



Seguirán las negociaciones

En consecuencia, por ahora y más allá de analizarla, la idea es no transferir a Machuca por esa cifra y esperar que el equipo brasileño levante la puntería. No parece sencillo, ya que el Fortaleza no es un club de realizar grandes erogaciones y la cifra que tiró arriba de la mesa es importante.