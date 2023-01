La particular cláusula que Unión le puso al contrato de Aued

LEER MÁS: Aued y Vecino, con trabajos diferenciados en Unión

Sin dudas que el perfil de Luciano Aued era lo que Unión estaba buscando en el mercado de pases, como consecuencia de la falta de líderes, ya que solamente quedaban como tales en el plantel Sebastián Moyano y Claudio Corvalán. Por este motivo la presencia de Luli es tan importante desde lo futbolístico como desde lo temperamental.

Luciano Aued llega de superar en la primera mitad del año pasado un problema cardíaco, por el cual se le recomendó reposo y nula participación profesional. Volvió con todo en el segundo semestre de 2022, donde siguió aportando mucho desde lo futbolístico y actitudinal, e incluso Ariel Holan se oponía a que se vaya, aunque la relación con los dirigentes de la Católica no gozaba de buena salud.

Justamente a propósito de ese inconveniente coronario que sufrió Luciano Aued, es que Unión estableció una cláusula particular en su contrato, donde no se hace cargo de algún inconveniente vinculado a esa situación de salud que atravesó, según pudo averiguar UNO Santa Fe.

"Había arreglado para seguir en el club un año más. Yo venía con dolores en el pecho y en la desde espalda hacía varios meses, pero en los exámenes de rutina no aparecía nada. Hacía un sacrificio muy grande para poder estar en mi mejor nivel, pero sin saberlo tenía una arteria tapada y eso con un estudio de electrocardiograma no sale", manifestó Luciano Aued, nuevo jugador de Unión, a principios de 2022.

En tanto que luego detalló cómo fue que se enteró de que debía operarse. "Gracias a uno de los médicos del club, que me recomendó que me hiciera unos exámenes más avanzados, salió ese inconveniente que tenía", explicó y agregó: "Era raro, porque cuando entrenaba en doble turno sentía que me sangraba la nariz y no era normal. Ese día había terminado una práctica y me llamaron para darme una noticia. Yo pensaba que había pasado algo relacionado a lo futbolístico, pero cuando me dijeron que me fuera a mi casa porque no podía entrenar más por el problema del corazón, no entendía nada".

"Me comentaron que tuve un Dios aparte, porque la arteria más grande estaba obstruida y me podría haber generado un infarto dentro de la cancha. No lo pude asimilar de inmediato. Llegué a mi casa llorando, porque no lo podía creer", reveló Luciano Aued, quien finalmente pudo volver a jugar a los cinco meses de la intervención a la que fue sometido tres días después del diagnóstico.