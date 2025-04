La paupérrima y preocupante campaña de Unión como visitante

Unión no puede escapar de su sombra cuando sale de Santa Fe. Cada vez que sale a la ruta el equipo parece perder identidad, coraje y eficacia. En lo que va del 2025, el rendimiento como visitante es directamente alarmante: nueve partidos, ocho derrotas y un empate. Apenas un punto sobre 27 en juego. Una campaña que no resiste análisis.

El único respiro lo encontró en Florencio Varela, con un 0-0 frente a Defensa y Justicia, un partido sin luces pero que, al menos, sirvió para cortar la racha de caídas. Más allá de eso, todo fue cuesta abajo. Derrotas ante rivales directos, goles evitables, falta de peso ofensivo y un desconcierto general que golpea fuerte en el ánimo del plantel y de los hinchas.

El repaso es crudo:

Cayó ante Estudiantes 3-1 , en un partido en el que apenas mostró resistencia.

Perdió 1-0 con Tigre , en uno de los encuentros más flojos en lo colectivo.

Fue derrotado 1-0 por Huracán , sin casi generar peligro.

En Mendoza, Independiente Rivadavia lo superó 2-0 , en un duelo clave por la permanencia.

Frente a Aldosivi cayó 2-1 , pese a ponerse en ventaja.

Y cerró la lista con el 2-1 sufrido ante Barracas Central, en una nueva muestra de fragilidad.

Son solo tres goles marcados en siete partidos del Apertura. Una cifra que duele, sobre todo cuando se combina con la cantidad de goles recibidos y la falta de reacción futbolística. Los dos partidos por la Copa Sudamericana también terminaron con derrotas, dejando claro que la crisis trasciende competencias.

La esperanza en el regreso de Madelón

Con el regreso de Leonardo Madelón, la expectativa es volver a construir desde lo básico: orden, intensidad y sentido de pertenencia. Pero más allá del cambio en el banco, el equipo necesita recuperar autoestima, sobre todo cada vez que le toca salir a la ruta.

La pregunta que se hacen todos en Santa Fe es la misma: ¿cómo se puede aspirar a algo si de visitante no se puede sumar? La respuesta no parece sencilla, pero lo que está claro es que, si Unión no mejora su cara fuera de casa, cualquier proyecto estará condenado a naufragar.