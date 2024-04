La postura de Unión sobre los arbitrajes

El arbitraje en el fútbol argentino es un tema sensible donde cada fin de semana se abren capítulos importante cuestionando el desempeño de los encargados de impartir justicia. Días pasados, en la figura del presidente Spahn, Unión tuvo representatividad en la reunión celebrada en Ezeiza.

Spahn reconoció en diálogo con radio Sol Play FM 91.5 que "yo creo que en las críticas a los árbitros hay una mezcla de pasión, dolor y folclore futbolística, y de hipocresía si queremos verlo desde otro ángulo. Al que lo favorecen no sale a decirlo, solo se queja y lo evalúa el equipo perjudicado".

Más adelante subrayó que "en un estado social y económico, con cambio de ciclo, esté bien llamar al desorden, rebelión o incitación. La posición nuestra en estas reuniones es bregar por tener los mejores resultados para Unión. El silencio construye para tener una mejor relación".

El máximo dirigente rojiblanco también apuntó que "los árbitros pueden tener mejores performances o también jugadas rápidas donde no resuelven bien, no escucho nunca los que triunfan con supuestos beneficios lo reconozcan, no deja de ser todo subjetivo, muchas veces uno dice nos robaron, y resulta que estaba adelantado".

Y si algo dejó en claro Sphan fue que "en ningún momento el presidente pidió que nadie opine más, sino que se bajen los decibeles en cuestiones del arbitraje".