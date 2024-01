La propuesta de Unión para saldar la deuda con Capiatá

Unión está inhibido y más allá de haber presentado a sus refuerzos, hasta que no salde la deuda con Capiatá por el pase de Junior Marabel, no podrá utilizar de manera oficial a sus incorporaciones . Por ello, la dirigencia rojiblanca debe resolver cuanto antes este conflicto que data de largo tiempo.

LEER MÁS: Unión: Spahn, directo por la baja oferta de Boca por Zenón

Este jueves, en diálogo con Radio Gol 96.7, el flamante presidente de Capiatá, Andrés Sánchez Ruiz Díaz, habló sobre este tema, confirmando que existió un contacto "Nadie de Unión se comunico conmigo, pero el presidente (Spahn) se puso en contacto con el gerente, para manifestarle las intenciones que tienen, comenzó contando.

Para luego agregar "Pero esas intenciones no las tomo como válidas, ya que no existe una documentación. Nosotros vamos a esperar el monto total del pago que son 500.000 dólares, más 63.000 dólares de intereses. Unión estaría ofreciendo 200.000 dólares de contado y el resto en dos cuotas, pero por ahora no hay documentación que avale esa propuesta".