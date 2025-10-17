La racha negativa que Unión debe cortar en lo inmediato

Unión será local ante Defensa y Justicia con la necesidad y urgencia de ponerle fin a una racha que lo viene complicando

Unión sufrió un bajón pronunciado y los resultados están a la vista. El equipo apenas sumó dos puntos sobre los últimos 12 en juego, con dos empates y dos derrotas al hilo.

Pero más allá de las estadísticas mencionadas, la realidad indica que el elenco rojiblanco viene sufriendo una racha negativa que lo complica.

Y la misma tiene que ver con la escasa eficacia que alcanzó jugando en condición de local. En lo que va del Torneo Clausura, Unión apenas ganó un partido en el 15 de Abril.

Esa victoria fue en la 1ª fecha cuando se impuso 1-0 ante Estudiantes. Lo que siguió fueron los empates en cadena ante Tigre 0-0, Huracán 1-1 e Independiente Rivadavia 2-2.

Mientras que la última actuación del Rojiblanco en Santa Fe, terminó en derrota ante Aldosivi 2-2. Así las cosas, Unión suma cuatro partidos sin ganar como local.

De esta manera, en lo que va de la competencia, Unión disputó cinco partidos como local, sumando un triunfo, tres empates y una derrota.

Así las cosas, sumó seis puntos sobre 15 en disputa, con una efectividad del 40% y una diferencia de gol de -1. Mientras que como visitante, el Tate cosechó 11 unidades sobre 21 en juego, con una efectividad del 52%.