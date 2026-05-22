Unión y un historial negativo enfrentando a Independiente

Unión e Independiente chocarán por los 16avos de la Copa Argentina y el Tate buscará revancha por lo sucedido en el último partido

Unión no le gana a Independiente desde junio del 2023.

Las estadísticas dan cuenta de que a Unión no le va bien cuando enfrenta a Independiente . En esta ocasión el cruce entre el Tate y el Rojo se dará en el marco de los 16avos de la Copa Argentina.

El Tate y el Rojo se enfrentaron en 73 oportunidades . El balance es favorable a Independiente, que suma 30 triunfos, mientras que Unión logró 12 victorias y empataron en 31 ocasiones.

La última vez que se enfrentaron fue por la 10° fecha del Torneo Apertura, en el recordado partido que empataron 4-4 y en el que Unión ganaba 3-0 en el primer tiempo.

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Así las cosas, la última victoria de Unión frente a Independiente fue por el Torneo de la Liga 2023, cuando goleó 3-0 en el 15 de Abril con goles de Kevin Zenón, Jerónimo Domina e Imanol Machuca.

Por su parte, el último triunfo del Rojo fue por el Torneo 2024 cuando en condición de local se impuso por 3-0 con los goles de Gabriel Ávalos, Santiago Montiel e Ignacio Maestro Puch.