La sincerida de Gamba en Unión: "Demostrar de local era el peso que teníamos encima"

Una actuación que se venía buscando para tomar confianza y demostrar que el fuego sagrado está latente. Eso así, por más que suene a goleada, el partido tuvo puntos donde hubo que resistir. Sobre todo luego del 2-0 de entrada: "Independiente Rivadavia es un equipo muy bueno y lo demostró en partidos anteriores, con jugadores muy picantes y que manejan la pelota con criterio. No es fácil, como ninguno en Argentina. Recalco por eso nuestro desempeño, que fue muy bueno. Cuando hubo que replegarse en bloque bajo lo hicimos muy bien. Hay un montón de cosas para valorar".

"Me iba fastidioso, al igual que todos, porque no salían las cosas como queríamos y no por el gol. En mi caso, me da lo mismo quien lo haga, porque necesitamos ganar y buenos rendimientos dentro de la cancha para que al equipo le vaya bien", agregó el mendocino.

También, explicó por qué su festejo fue mesurado: "No lo grité por mi pasar durante un año y medio en Independiente Rivadavia, donde me trataron muy bien. Le tengo mucho cariño. Le pego con zurda. Solo tenía que empujarla".

En el final, Gamba admitió: "Venimos charlando todas las semanas. La verdad es que venimos trabajando muy bien. El loco (por el DT Cristian González) se mata para que tengamos buenos rendimientos. Todo el cuerpo técnico labura muy bien y nosotros no veníamos demostrando de local, que era el peso que teníamos encima. Por suerte lo pudimos ganar y con un buen desempeño. Además, convertimos las que tuvimos y eso nos abrió el partido. Hubo momentos donde la pasamos mal, hubo que defender y también lo hicimos bien".