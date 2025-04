La reflexión brutal de Kily en Unión: "El equipo no convierte y perdimos porque nos mandamos cagadas"

"La derrota no estaba en los planes y menos la forma. Es lo que más me jode ", arrancó diciendo el DT, visiblemente afectado por el resultado. Y agregó: "Después cambiamos y cuando mejor estábamos recibimos la expulsión. Ahí se nos hizo cuesta arriba. La realidad es que el equipo no jugó bien. El último error garrafal maquilla el resultado para peor".

Kily reconoció que el equipo no supo interpretar el partido desde el arranque: "En el primer tiempo no interpretamos cómo jugarlo. Estábamos muy pasados y sin aguantar la pelota. No tuvimos la claridad de costumbre. En el segundo empujamos y los metimos en su campo, pero la roja hizo todo cuesta arriba y no tiene que pasar".

El técnico no esquivó la autocrítica y se mostró especialmente molesto con la manera en la que se perdió: "Dejamos pasar tres puntos importantes, porque era dejar este rival al margen, así que hay que seguir peleando."

Sobre el estado del campo de juego, remarcó: "La cancha estaba espectacular, rapidísima y linda para jugar. Perdimos muchas pelotas y no pudimos manejar el partido. Sabíamos cómo iban a jugar y el primer gol vino de una forma que intuimos y cometimos el error".

La expulsión fue un punto de quiebre en el análisis del técnico: "Cuando mejor estábamos, la roja nos dejó sin chances. El gol en el final por un error individual empeoró el resultado".

El saldo negativo en condición de visitante también fue tema de análisis: "Es horrible y desgastante. Sabíamos cómo podía darse y no supimos interpretarlo. No pudimos encontrar la pelota y estábamos recontrapasados en adelante. En el complemento corregimos, pero la expulsión complicó todo y nos vamos sin nada".

"Me da mucha bronca por la gente que vino. No podemos entrar de esta manera. No saber interpretar lo que era muy claro. Es una situación que me molesta y me preocupa. Me da bronca no sumar, pero esto es un desafío y hay que pelearla", agregó Kily.

Consultado sobre una jugada del penal, González fue claro: "Vi que lo agarra y creo que fue penal, pero lo que más me preocupa es cómo quedamos parados. Uno se rompe el alma preparando el partido sabiendo lo que iba a pasar y no lo supimos interpretar. Estábamos pasados y sin capacidad de gestar".

Una exasperante falta de gol en Unión

La falta de eficacia volvió a ser un dolor de cabeza: "El equipo genera y no convierte. Y en la mínima que nos descuidamos lo pagamos. Es lo que me rompe la cabeza y enferma. Hay cosas que no podemos permitir y ser tan inocentes. En este torneo hay que sacar otras cosas y ser inteligentes. Pecamos de no serlo en un partido que estaba claro".

Sobre su rol como conductor del equipo, fue contundente: "Los jugadores son quienes asumen el desafío y la responsabilidad. Nosotros podemos brindar herramientas, pero no podemos hacer más. Cuando ganan, lo hacen los jugadores y en las derrotas fallan los técnicos. Eso lo tengo claro. Hablamos mucho y cuesta".

Antes de despedirse, dejó un mensaje para los hinchas: "Le pido disculpas a la gente de Unión, porque uno sabe el esfuerzo que hacen y no podemos devolvérselo"

Por último, el Kily no escondió su frustración, pero mostró convicción de cara al futuro: "Nos cuesta encontrar el equilibrio para llegar a esa racha que tanto buscamos. Hay que romperse el alma y entregarse. Nos cuesta un montón hacer goles y en cada cagada nos marcan. Me hago cargo del equipo que armo y estoy seguro que vamos a salir".

"El vestuario está hecho mierda. La Copa no te permite regalar nada. Hay que ponerse el overol. El fútbol es contagio y hay que hacerse cargo. Tengo un gran equipo, pero no podemos encontrar el equilibrio que necesitamos. Me remueve las tripas que ahora se piense que no servimos. Dejamos pasar otra chance y no puedo decirle nada a la gente. Soy el primero en ponerle el pecho. No somos horribles y conocemos nuestras armas, pero la Copa no te permite regalos y perdimos el partido porque nos mandamos cagadas".

