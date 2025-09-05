Uno Santa Fe | Unión | Unión

Lautaro Vargas jugaría su último partido en Unión antes del Mundial Sub 20

Lautaro Vargas se sumará a Unión la próxima semana, tras haber trabajado con la Sub 20. Ante Gimnasia, su útimo partido antes del Mundial.

Ovación

Por Ovación

5 de septiembre 2025 · 10:52hs
Lautaro Vargas jugaría su último partido en Unión antes del Mundial Sub 20

Lautaro Vargas vivirá un momento clave en su carrera: el próximo domingo 14 de septiembre, cuando Unión visite a Gimnasia en La Plata, será su último partido con el Tatengue antes de sumarse definitivamente a la Selección Argentina Sub 20, que se prepara para el Mundial de Chile, a disputarse del 27 de septiembre al 19 de octubre.

LEER MÁS: Fascendini no estuvo en la práctica de Unión y generó preguntas

Junto a él, Agustín Chávez también formó parte de los entrenamientos en AFA durante toda la semana. El arquero pelea por un lugar en la lista definitiva que debe entregar el DT Diego Placente, mientras que Lautaro Vargas ya tendría un lugar asegurado.

Madelón atento a la exigencia física

El cuerpo técnico de Unión, liderado por Leonardo Madelón, siguió de cerca la concentración de los juveniles en Ezeiza. Según pudo conocerse, el entrenador estaba preocupado por la intensidad de los entrenamientos en AFA, que son muy exigentes y no siempre se condicen con la rutina que el resto del plantel rojiblanco viene realizando de cara al partido ante Gimnasia.

Con la salida de Vargas tras el choque en La Plata, Madelón deberá definir a su reemplazante en la defensa. Las opciones principales son Nicolás Paz y el uruguayo Emiliano Álvarez.

Según pudo conocer UNO Santa Fe, Álvarez parte con ventaja: el DT lo reconoce en un buen momento y sus características se asemejan a las de Vargas, especialmente en la capacidad de dar salida clara desde el fondo.

Un desafío para Unión

El duelo ante Gimnasia no solo tendrá importancia por la fecha del Torneo Clausura, sino también porque marcará un cambio significativo en la zaga rojiblanca, ya que Maizon Rodríguez está recuperado del esguince de tobillo y podría recuperar su lugar por Juan Pablo Ludueña, quien lo reemplazó en un muy buen nivel frente a Racing.

LEER MÁS: Maizon Rodríguez, recuperado y listo para volver en Unión

Mientras tanto, Madelón deberá ajustar detalles, sabiendo que sería el último partido en este tramo de la temporada en que podría contar con Vargas, quien luego partirá (también podría estar Chávez) para formar parte del Sub 20 que disputará el Mundial de Chile, con lo cual recién lo recuperaría para fines de octubre o principios de noviembre.

Unión Lautaro Vargas Sub 20
Noticias relacionadas
oficial prefederal: triunfos de alma, union b y sanjustino

Oficial Prefederal: triunfos de Alma, Unión B y Sanjustino

union festejo ante colon en el clasico santafesino de futsal

Unión festejó ante Colón en el Clásico Santafesino de Futsal

Franco Fragapane se refirió a la buena actualidad que tiene Unión.

Fragapane: "El cambio que tuvo el plantel fue mental, pero también físico"

del blanco: estamos disfrutando de este presente en union

Del Blanco: "Estamos disfrutando de este presente en Unión"

Lo último

El emotivo posteo de Messi: Una noche que me deja sin palabras de la emoción

El emotivo posteo de Messi: "Una noche que me deja sin palabras de la emoción"

Colón, con un cambio por línea para recibir a Estudiantes (RC)

Colón, con un cambio por línea para recibir a Estudiantes (RC)

Reforma constitucional: tras un acuerdo, se incluirá una referencia expresa a la Iglesia Católica

Reforma constitucional: tras un acuerdo, se incluirá una referencia expresa a la Iglesia Católica

Último Momento
El emotivo posteo de Messi: Una noche que me deja sin palabras de la emoción

El emotivo posteo de Messi: "Una noche que me deja sin palabras de la emoción"

Colón, con un cambio por línea para recibir a Estudiantes (RC)

Colón, con un cambio por línea para recibir a Estudiantes (RC)

Reforma constitucional: tras un acuerdo, se incluirá una referencia expresa a la Iglesia Católica

Reforma constitucional: tras un acuerdo, se incluirá una referencia expresa a la Iglesia Católica

Por qué José Vignatti no estaría dispuesto a ser candidato a presidente de Colón

Por qué José Vignatti no estaría dispuesto a ser candidato a presidente de Colón

Se viene una atrapante sexta fecha en el Torneo Oficial

Se viene una atrapante sexta fecha en el Torneo Oficial

Ovación
Argentina cerrará las Eliminatorias frente a Ecuador sin Messi

Argentina cerrará las Eliminatorias frente a Ecuador sin Messi

El emotivo posteo de Messi: Una noche que me deja sin palabras de la emoción

El emotivo posteo de Messi: "Una noche que me deja sin palabras de la emoción"

Colón sigue de cerca el inicio de la fecha: juegan sus tres rivales en la lucha por la permanencia

Colón sigue de cerca el inicio de la fecha: juegan sus tres rivales en la lucha por la permanencia

Fórmula 1: dominio de Ferrari en la FP1 en Monza, que no tuvo a Colapinto

Fórmula 1: dominio de Ferrari en la FP1 en Monza, que no tuvo a Colapinto

Franco Colapinto: horario y cómo ver las prácticas del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

Franco Colapinto: horario y cómo ver las prácticas del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional