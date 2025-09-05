Lautaro Vargas jugaría su último partido en Unión antes del Mundial Sub 20

Lautaro Vargas se sumará a Unión la próxima semana, tras haber trabajado con la Sub 20. Ante Gimnasia, su útimo partido antes del Mundial.

Lautaro Vargas vivirá un momento clave en su carrera: el próximo domingo 14 de septiembre, cuando Unión visite a Gimnasia en La Plata, será su último partido con el Tatengue antes de sumarse definitivamente a la Selección Argentina Sub 20, que se prepara para el Mundial de Chile, a disputarse del 27 de septiembre al 19 de octubre.

Junto a él, Agustín Chávez también formó parte de los entrenamientos en AFA durante toda la semana. El arquero pelea por un lugar en la lista definitiva que debe entregar el DT Diego Placente, mientras que Lautaro Vargas ya tendría un lugar asegurado.

Madelón atento a la exigencia física

El cuerpo técnico de Unión, liderado por Leonardo Madelón, siguió de cerca la concentración de los juveniles en Ezeiza. Según pudo conocerse, el entrenador estaba preocupado por la intensidad de los entrenamientos en AFA, que son muy exigentes y no siempre se condicen con la rutina que el resto del plantel rojiblanco viene realizando de cara al partido ante Gimnasia.

Con la salida de Vargas tras el choque en La Plata, Madelón deberá definir a su reemplazante en la defensa. Las opciones principales son Nicolás Paz y el uruguayo Emiliano Álvarez.

Según pudo conocer UNO Santa Fe, Álvarez parte con ventaja: el DT lo reconoce en un buen momento y sus características se asemejan a las de Vargas, especialmente en la capacidad de dar salida clara desde el fondo.

Un desafío para Unión

El duelo ante Gimnasia no solo tendrá importancia por la fecha del Torneo Clausura, sino también porque marcará un cambio significativo en la zaga rojiblanca, ya que Maizon Rodríguez está recuperado del esguince de tobillo y podría recuperar su lugar por Juan Pablo Ludueña, quien lo reemplazó en un muy buen nivel frente a Racing.

Mientras tanto, Madelón deberá ajustar detalles, sabiendo que sería el último partido en este tramo de la temporada en que podría contar con Vargas, quien luego partirá (también podría estar Chávez) para formar parte del Sub 20 que disputará el Mundial de Chile, con lo cual recién lo recuperaría para fines de octubre o principios de noviembre.