Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión y el efecto Dómina: una lección que obligó a cambiar la política con los juveniles

Unión, tras lo que está ocurriendo con Jerónimo Dómina y antes con otros jugadores surgidos de las canteras, comenzó con su plan para blindar a sus joyas.

Ovación

Por Ovación

10 de septiembre 2025 · 09:24hs
Unión y el efecto Dómina: una lección que obligó a cambiar la política con los juveniles

Prensa Unión
Unión y el efecto Dómina: una lección que obligó a cambiar la política con los juveniles

Prensa Unión

El caso Jerónimo Dómina encendió las alarmas en Unión y marcó un antes y un después en la gestión de sus jóvenes futbolistas. El delantero, surgido de las inferiores y uno de los proyectos más prometedores del club, finalizará su contrato el próximo 31 de diciembre y, tras varios meses de idas y vueltas en la negociación, todo indica que se marchará con el pase en su poder. Una salida que representa no solo la pérdida de un jugador valioso, sino también de un capital económico importante para la institución.

LEER MÁS: Unión se quedó sin el negocio por la caída del pase de Kevin Zenón al CSKA Moscú

En los últimos años, Unión atravesó situaciones similares que dejaron huella. Franco Calderón quedó libre a fines de 2023, mientras que Lucas Esquivel (Athletico Paranaense) y Federico Vera (Independiente) fueron transferidos, aunque en operaciones que no resultaron tan beneficiosas desde lo financiero. Con ese antecedente y el caso Dómina como ejemplo más reciente, la dirigencia decidió modificar su estrategia contractual con los juveniles.

Un nuevo camino

El primer paso fue cerrar la renovación de Mateo Del Blanco, quien firmó hasta el 31 de diciembre de 2028. La idea es replicar el mismo modelo con otros jugadores de proyección, como Valentín Fascendini y Lautaro Vargas, y seguir evaluando caso por caso a quienes estén en condiciones contractuales delicadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/1965468421019369682&partner=&hide_thread=false

El objetivo es claro: evitar que los futbolistas formados en la cantera tatengue lleguen a la última etapa de sus vínculos sin una definición, exponiendo al club a pérdidas deportivas y económicas.

LEER MÁS: Madelón se toma su tiempo en Unión pensando en visitar a Gimnasia (LP)

Mientras tanto, Dómina atraviesa un presente complejo. Marginado del plantel profesional, se entrena sin lugar en la consideración del cuerpo técnico encabezada por Leonardo Madelón y aguarda el desenlace de su vínculo con Unión. Su partida como jugador libre parece inevitable, en un contexto donde su situación terminó por funcionar como un llamado de atención para toda la estructura futbolística de la institución.

Lo que viene

El efecto Dómina, doloroso para el club y para los hinchas que lo veían como un futuro referente, terminó acelerando decisiones y obligando a repensar la política de contratos. Unión ahora busca blindar a sus juveniles con acuerdos largos y condiciones más acordes a la actualidad del fútbol argentino, entendiendo que allí radica buena parte de su patrimonio.

Unión Dómina Del Blanco
Noticias relacionadas
union se quedo sin el negocio por la caida del pase de kevin zenon al cska moscu

Unión se quedó sin el negocio por la caída del pase de Kevin Zenón al CSKA Moscú

Unión teniendo menos la pelota que sus rivales, se muestra práctico y efectivo.

Unión tiene la receta para ser un equipo efectivo sin la posesión del balón

Mateo Del Blanco tiene cuatro asistencias en los siete partidos que lleva jugados.

Unión tiene a uno de los dos mejores asistidores del Torneo Clausura

Unión buscará alcanzar una racha en condición de visitante que no logra desde el 2000.

Unión buscará alcanzar una racha positiva que no logra desde hace 25 años

Lo último

Cuál es la cláusula de salida que tiene Del Blanco en Unión

Cuál es la cláusula de salida que tiene Del Blanco en Unión

Tres viudas negras golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

Tres "viudas negras" golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

Último Momento
Cuál es la cláusula de salida que tiene Del Blanco en Unión

Cuál es la cláusula de salida que tiene Del Blanco en Unión

Tres viudas negras golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

Tres "viudas negras" golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

Colastiné: aprehendieron a un hombre armado que mantenía privada de su libertad a su expareja

Colastiné: aprehendieron a un hombre armado que mantenía privada de su libertad a su expareja

De la gloria al abismo: Colón, del puesto 1 al 64 en cuatro años

De la gloria al abismo: Colón, del puesto 1 al 64 en cuatro años

Ovación
Con una imponente ceremonia de apertura, se pusieron en marcha los Jadar 2025

Con una imponente ceremonia de apertura, se pusieron en marcha los Jadar 2025

Los Jadar cerraron su primera jornada de competencias con presencia santafesina en los podios

Los Jadar cerraron su primera jornada de competencias con presencia santafesina en los podios

Poletti: Los Jadar son un gran desafío y una gran alegría

Poletti: "Los Jadar son un gran desafío y una gran alegría"

Habrá varios adelantos en el Clausura Norberto Serenotti

Habrá varios adelantos en el Clausura Norberto Serenotti

Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Argentina

Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Argentina

Policiales
Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional