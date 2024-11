La rotación no funcionó y Unión pagó caro la falta de recambio

Teniendo en cuenta la seguidilla de partidos, el DT de Unión Cristian González apeló a la rotación y la misma no funcionó por falta de recambio

Unión tenía por delante un calendario comprimido y exigente, con cuatro partidos en 12 días , es decir uno cada tres. Por ello, el Kily González apeló a la rotación en el encuentro ante Independiente y la apuesta claramente no salió.

Los tres cambios tácticos y el restante por lesión no hicieron otra cosa que desnudar la falta de recambio del equipo . Y además la seguidilla de partidos, le pasó factura a los futbolistas.

Por ello, la intensidad que caracteriza a Unión no se hizo presente en el cotejo ante el Rojo. Y es que el Tate venía de jugar el lunes 28 de octubre ante Gimnasia y el viernes 1 de noviembre contra Newell's.

Dos partidos en los que el equipo ganó e hizo un gran desgaste, sobre todo ante Gimnasia para dar vuelta el resultado en el segundo tiempo. Por lo cual y sabiendo que el sábado volvía a jugar como local ante Atlético Tucumán, el DT hizo algunos retoques.

El cambio obligado de Mateo Del Blanco por Bruno Pittón (este miércoles será operado de la fractura del maxilar) no hace otra cosa que reflejar la falta de variantes que padece el entrenador.

Y es que Unión no tiene un lateral izquierdo, ya que Del Blanco es carrilero ofensivo, Claudio Corvalán ya no juega en esa posición y si lo hace es en determinadas circunstancias del partido y porque Valentín Fascendini es un zaguero.

En consecuencia, para reemplazar a Bruno Pittón, el DT está obligado a improvisar. Y las otras tres variantes tácticas que dispuso no salieron bien.

Nicolás Paz quien reemplazó a Miguel Torrén, jugó un pésimo partido haciéndose expulsar de manera infantil. Enzo Roldán ingresó en lugar de Simón Rivero y la realidad es que el ex-Boca tuvo un flojo rendimiento.

Y lo mismo sucedió con Lucas Gamba quien reemplazó a Adrián Balboa, pero el mendocino volvió a demostrar que no atraviesa un buen presente.

Todas esas variantes indudablemente que debilitaron al equipo. Pero es el técnico el que convive con los jugadores y sabe cuales de ellos pueden estar al límite en lo físico y de allí la necesidad de dosificar energías.

No obstante la realidad indica que a Unión no le sobra nada y cuando faltan algunos futbolistas la estructura se resiente, porque los que ingresan no están en el mismo nivel.

En una seguidilla de cuatro partidos en 12 días, la cuestión física juega un papel fundamental, como así también la necesidad de contar con recambio. Y eso es lo que Unión viene sufriendo y una vez más se comprobó en la noche de Avellaneda.

Quedan seis partidos y el gran objetivo de Unión debe ser clasificar a la Copa Sudamericana. No será fácil teniendo en cuenta lo descripto anteriormente.