La rutina que impera en Unión, Spahn tirando de la cuerda y jugando con fuego

El presidente de Unión Luis Spahn y una rutina habitual

En vez de potenciarlo, la dirigencia se encarga de debilitarlo, como si patearan en contra del cuerpo técnico y de los jugadores. Sin entender el momento, para ir por más.

La sensación es que el DT y sus futbolistas van por un lado y la dirigencia por el otro. Y que esos caminos lejos de converger, son divergentes.

Es insólito a esta altura, que Unión siga inhibido y que a casi dos meses de la apertura del mercado de pases, haya llegado un jugador de Juventud Antoniana como José Vanetta.

Se fueron dos titulares como Mauro Luna Diale y Federico Vera y no llegaron sus reemplazantes. No solo Unión aún no se reforzó, sino que no alcanzó a suplir a los que emigraron.

Por lo cual, como mínimo tendrían que cerrar primero los sustitutos de los jugadores mencionados y luego sumar al menos dos refuerzos más.

A este equipo le faltan al menos cuatro jugadores. Y la sensación es que está lejos de concretarse. Unión se fue al receso puntero e invicto y en la reanudación, salió a jugar con Estudiantes, con dos titulares menos y sin refuerzos.

Y los resultados están a la vista, el Tate sacó un punto sobre seis en juego y si bien tanto Lautaro Vargas como Simón Rivero vienen reemplazando de buena manera a Luna Diale y Verá, está claro que faltan alternativas.

En el mientras tanto, se habla de Franco Fragapane, quien este domingo fue titular en el Minnesota United, sumando 59' en la derrota ante Seattle Sounders.

Y si termina llegando, lo hará a destiempo, dado que Unión en una semana juega tres partidos, sumado al que ya disputó contra el Pincha.

Los refuerzos debían llegar antes, de hecho todos los equipos del fútbol argentino se reforzaron y el único que aún no lo hizo fue Unión, dado que lo de Vanetta se trata de una apuesta.

Como es habitual en su accionar, una vez más, Spahn tira de la cuerda y termina jugando con fuego, de manera innecesaria. Y encima, lo más resonante, es que no sale a aclarar la situación.

Y no hace otra cosa que generar malestar puertas adentro y también en los hinchas. El reclamo es unánime y no es de ahora, sino que se repite en el tiempo. Todos en Unión, menos Spahn, consideran que hay que dar un salto de calidad.