La virtud y el defecto que muestra el volante de Unión Nicolás Palavecino

Nicolás Palavecino comenzó a tener mayor continuidad con la camiseta de Unión, demostrando virtudes y defectos

Nicolás Palavecino entre la facilidad para pisar el área rival y su falta de definición.

Cuando pase el tiempo será recordada la acción en la que Nicolás Palavecino quedó frente al arco de River en el quinto minuto de descuento para definir el partido y que Unión acceda a cuartos de final de la Copa Argentina. Y es que esa falla en la definición le impidió al Tate continuar en la competencia, ya que luego perdió en los penales.

Era un final de partido soñado para Unión y para el propio Palavecino, que se terminó convirtiendo en pesadilla . Y algo similar se repitió en el partido contra Banfield, aunque con menores consecuencias.

NICOLÁS PALAVECINO

... era gol y pitazo final...

Y es que el partido no tenía la misma repercusión que con River y aparte porque Unión terminó empatando. Pero además porque no se trataba de un encuentro eliminatorio como sí lo fue ante el Millonario.

No obstante, cuando se jugaban 35' del segundo tiempo Palavecino quedó de frente al arco por mérito propio luego de eludir a Sergio Vittor, pero le erró al arco en la definición y el remate se fue desviado.

¡ERA!

... pero no fue...



NICOLÁS PALAVECINO pic.twitter.com/LX5K01POfw — Unión de Santa Fe en TWT OK (@CapitanZovich) September 26, 2025

Mientras que en el partido ante Independiente Rivadavia, estuvo muy cerca de marcar, pero en esta ocasión nada que reprocharle ya que su cabezazo fue desviado de manera espectacular por el arquero Ezequiel Centurión.

De a poco, Leonardo Madelón comienza a darle más minutos. De hecho, ante Banfield sumó 35', ingresando a los 10' de la etapa complementaria.

Hasta el momento, suma 88' con la camiseta rojiblanca, disputando cuatro partidos del Torneo Clausura y uno por la Copa Argentina.

Y a la hora de destacar virtudes y defectos, la realidad indica que la mayor virtud que demostró el volante de 23 años, es la facilidad con la que llega a posición de gol.

Es un mediocampista que tiene técnica y además que pisa el área rival. Y claramente el mayor defecto que mostró fue la falla en la definición.

De hecho, en lo que va de su carrera, jugó 60 partidos y apenas marcó dos goles. Uno con la camiseta de Defensa y Justicia y el otro cuando estaba en el City Torque. Muy poco para un mediocampista con vocación ofensiva.

Lo más importante tiene que ver con que es un jugador que se genera chances para definir, pero claramente tendrá que mejorar la definición para que esa virtud de llegar a posición de gol no se convierta en un karma.