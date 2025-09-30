Uno Santa Fe | Unión | Unión

Por qué octubre es clave para el futuro de Dómina en Unión

El presidente Luis Spahn destacó que el mes de octubre, que está próximo a empezar, sería clave para intentar llegar a un acuerdo con Jerónimo Dómina.

El futuro de Jerónimo Dómina sigue siendo uno de los temas centrales en Unión, donde el joven delantero continúa trabajando apartado del plantel profesional mientras se define su situación contractual.

En la presentación del plantel de básquet que afrontará la próxima Liga Nacional, el presidente Luis Spahn sorprendió al adelantar que durante el mes de octubre podrían reactivarse las conversaciones con el futbolista para que firme un nuevo contrato. El actual vínculo del atacante vence el 31 de diciembre, lo que le permitiría quedar libre y marcharse con el pase en su poder, una situación que el club busca evitar para asegurar un rédito económico en caso de una futura transferencia.

El papel del representante

La llave de esta compleja negociación pasa por el contrato que Dómina mantiene con su representante, Leandro Varino, el cual expira en octubre. La dirigencia de Unión mantiene fuertes diferencias con él, lo que trabó durante meses cualquier posibilidad de acuerdo. Una vez vencido ese vínculo, podría abrirse una instancia de diálogo más fluida con el entorno del jugador.

Jerónimo Dómina.jpg

Vale recordar que a lo largo del año se sucedieron encontronazos, frases cruzadas e incluso gestiones políticas fallidas, como las que había prometido el vicepresidente Miguel Del Sel, que no prosperaron.

Una salida con beneficios para el club

En Unión confían en que esta nueva ventana de negociación pueda destrabar la situación y lograr que Dómina firme un nuevo vínculo, con la idea de que posteriormente emigre en el próximo mercado de pases, pero dejándole una compensación económica a la institución.

Mientras tanto, el juvenil surgido de las inferiores tatengues se mantiene al margen del plantel profesional, a la espera de que su futuro se resuelva en las próximas semanas.

