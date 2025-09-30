Unión se adueñó del Grupo C en Brasilia y espera rival en semifinales

Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión le ganó a Brusque por 75-64, en Brasilia, y se quedó con el Grupo C del certamen, donde se clasificó a semifinales. Qué se le viene al Tate.

30 de septiembre 2025
En su segunda presentación por el certamen amistoso internacional que se disputa en Brasilia, Unión confirmó su buen momento y se quedó con el Grupo C, tras vencer a Brusque por 75 a 64. Ahora, el Tate aguarda rival en una de las semifinales, con Flamengo como el adversario más probable.

El partido no fue sencillo para los santafesinos, que lucieron trabados y con dificultades para atacar la zona del equipo brasileño. Brusque logró adelantarse 7-4 a los 5 minutos, y aunque Seigorman logró frenar el avance rival (11-4 a los 7'), los brasileños continuaron firmes y pasaron al frente 16-14 gracias a la actuación de Hure, autor de 7 puntos.

Unión mejoró defensivamente y con un triple de Chamorro se puso 21-20 a los 4 minutos del segundo cuarto. Sin embargo, la baja eficacia desde el perímetro (2/12 en triples) le jugó en contra, y Brusque logró escaparse 28-21. Pese a esto, el equipo de Seigorman volvió a remar y un triple de Guerra lo dejó al frente 33-30 antes del cierre del primer tiempo.

En el tercer período, Unión parecía escaparse, pero nuevamente sufrió lapsos de poca efectividad, manteniendo la paridad en el marcador. Guerra se destacó nuevamente, liderando la ofensiva y llevando a los santafesinos 53-52 arriba a 10 minutos del cierre.

El último cuarto mostró a Unión más firme: Queirós metió un triple clave para el despegue y, junto con un par de acciones posteriores, el equipo logró distanciarse 63-55, camino al segundo triunfo consecutivo que lo depositó en la ronda semifinal del torneo.

Con este resultado, Unión no solo aseguró la primera posición del Grupo C, sino que también muestra señales de crecimiento colectivo, manteniendo la ilusión de pelear por el título del certamen amistoso en Brasilia.

Síntesis de Unión y Brusque

Unión (75): Franco Balbi 3, Yeferson Guerra 19, Emiliano Basabe 8, Felipe Queiros 13, Chris Vogt 7 (FI) Martín Cabrera 4, Federico Elías 2, Cristian Scaramuzzino 4, Daniel Hure 12, Facundo Chamorro 3. DT: Maximiliano Seigorman.

Brusque (64): Junior 10, André 6, Lucas 8, Finao 12, Samuel 28 (FI) Luis 0, DJ120, Marcus 0. DT: Durval Alves Prado Cunha.

