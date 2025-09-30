Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón, ¿le dará otra chance a su equipo ideal en Unión?

Leonardo Madelón analiza qué equipo colocar el viernes ante Aldosivi. ¿Repetirá por cuarta vez el equipo titular de Unión o meterá alguna variante?

Ovación

Por Ovación

30 de septiembre 2025 · 14:34hs
Madelón, ¿le dará otra chance a su equipo ideal en Unión?

Prensa Unión

Leonardo Madelón apostaría nuevamente a la continuidad: para el partido del próximo viernes a las 21.15 ante Tigre en el 15 de Abril, Unión repetirá el mismo equipo titular que igualó sin goles ante Banfield. Tras varias jornadas de altibajos, el DT parece buscar con esta decisión recuperar estabilidad y confianza en sus jugadores.

LEER MAS: Por qué octubre es clave para el futuro de Dómina en Unión

Unión llega con un saldo preocupante como local: tres partidos consecutivos sin ganar (empates ante Tigre, Huracán e Independiente Rivadavia) y un par de encuentros recientes que no logró resolver a su favor (Independiente Rivadavia y Banfield). La repetición del once marca la intención de Madelón de dar tiempo al equipo para encontrar soluciones colectivas, más allá de las dudas individuales.

El debate está en el medio y en la ofensiva

Si bien en el arco y la defensa la elección es clara, la mitad de la cancha y la delantera siguen generando debates. Julián Palacios y Franco Fragapane vienen mostrando un rendimiento por debajo de lo esperado, y en ataque, Marcelo Estigarribia no termina de ser determinante. Ante Banfield, el ingreso de Lucas Gamba dio aire fresco a la ofensiva, y su aparición podría poner en discusión el lugar de Estigarribia, ya que aporta variantes distintas a las que cuenta el DT.

¿Formación confirmada?

El equipo para recibir a Tigre sería: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

LEER MAS: El gran desafío que afronta Madelón para las próximas seis fechas

Con esta alineación, Unión intentará romper la racha de empates en casa y reencontrarse con un juego más efectivo que le permita sumar puntos vitales en la tabla. La apuesta de Madelón es clara: mantener la base, darle confianza al grupo y ver si, entre ajustes tácticos y rendimiento individual, finalmente llega el triunfo que tanto busca la gente del 15 de Abril para afirmarse en lo más alto del Clausura.

Unión Madelón Aldosivi
Noticias relacionadas
Nicolás Palavecino entre la facilidad para pisar el área rival y su falta de definición.

La virtud y el defecto que muestra el volante de Unión Nicolás Palavecino

El DT de Unión Leonardo Madelón tiene por delante el desafío de continuar manteniendo al equipo en los primeros puestos.

El gran desafío que afronta Madelón para las próximas seis fechas

Unión está obligado a ganarle a Aldosivi para cortar una racha de tres empates al hilo en el 15 de Abril.

Unión y el desafío de mejorar su efectividad en el 15 de Abril

Unión no jugó bien ante Banfield pero sumó un importante punto.

Unión y la importancia de sumar en medio de un bajón futbolístico

Lo último

Carlos Trullet, de regreso a Ben Hur en medio de la expectativa por el Regional Amateur

Carlos Trullet, de regreso a Ben Hur en medio de la expectativa por el Regional Amateur

El dólar oficial cerró el mes bajo presión: en los bancos superó los $1.400 en una jornada frenética

El dólar oficial cerró el mes bajo presión: en los bancos superó los $1.400 en una jornada frenética

Franco Colapinto, el gran candidato a quedarse con el asiento de Alpine en 2026

Franco Colapinto, el gran candidato a quedarse con el asiento de Alpine en 2026

Último Momento
Carlos Trullet, de regreso a Ben Hur en medio de la expectativa por el Regional Amateur

Carlos Trullet, de regreso a Ben Hur en medio de la expectativa por el Regional Amateur

El dólar oficial cerró el mes bajo presión: en los bancos superó los $1.400 en una jornada frenética

El dólar oficial cerró el mes bajo presión: en los bancos superó los $1.400 en una jornada frenética

Franco Colapinto, el gran candidato a quedarse con el asiento de Alpine en 2026

Franco Colapinto, el gran candidato a quedarse con el asiento de Alpine en 2026

Choques fatales en la autopista Rosario-Córdoba dejan dos víctimas en pocas horas

Choques fatales en la autopista Rosario-Córdoba dejan dos víctimas en pocas horas

Todo lo que dejó la fecha 8 del Clausura de la Senior de la Liga Santafesina

Todo lo que dejó la fecha 8 del Clausura de la Senior de la Liga Santafesina

Ovación
¿El contrato de Medrán con Colón tiene cláusula de salida?

¿El contrato de Medrán con Colón tiene cláusula de salida?

Gabriel Somaglia analiza su candidatura para presidir Colón

Gabriel Somaglia analiza su candidatura para presidir Colón

Unión se adueñó del Grupo C en Brasilia y espera rival en semifinales

Unión se adueñó del Grupo C en Brasilia y espera rival en semifinales

Colón avanzó en la rescisión de los contratos de dos futbolistas

Colón avanzó en la rescisión de los contratos de dos futbolistas

La virtud y el defecto que muestra el volante de Unión Nicolás Palavecino

La virtud y el defecto que muestra el volante de Unión Nicolás Palavecino

Policiales
Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Cayó en Rosario El Colo Cappelletti, otro de los más buscados, operador de Los Menores y del juego clandestino

Cayó en Rosario "El Colo" Cappelletti, otro de los más buscados, operador de "Los Menores" y del juego clandestino

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras