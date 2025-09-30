Madelón, ¿le dará otra chance a su equipo ideal en Unión?

Leonardo Madelón analiza qué equipo colocar el viernes ante Aldosivi. ¿Repetirá por cuarta vez el equipo titular de Unión o meterá alguna variante?

Leonardo Madelón apostaría nuevamente a la continuidad: para el partido del próximo viernes a las 21.15 ante Tigre en el 15 de Abril, Unión repetirá el mismo equipo titular que igualó sin goles ante Banfield. Tras varias jornadas de altibajos, el DT parece buscar con esta decisión recuperar estabilidad y confianza en sus jugadores.

Unión llega con un saldo preocupante como local: tres partidos consecutivos sin ganar (empates ante Tigre, Huracán e Independiente Rivadavia) y un par de encuentros recientes que no logró resolver a su favor (Independiente Rivadavia y Banfield). La repetición del once marca la intención de Madelón de dar tiempo al equipo para encontrar soluciones colectivas, más allá de las dudas individuales.

El debate está en el medio y en la ofensiva

Si bien en el arco y la defensa la elección es clara, la mitad de la cancha y la delantera siguen generando debates. Julián Palacios y Franco Fragapane vienen mostrando un rendimiento por debajo de lo esperado, y en ataque, Marcelo Estigarribia no termina de ser determinante. Ante Banfield, el ingreso de Lucas Gamba dio aire fresco a la ofensiva, y su aparición podría poner en discusión el lugar de Estigarribia, ya que aporta variantes distintas a las que cuenta el DT.

¿Formación confirmada?

El equipo para recibir a Tigre sería: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Con esta alineación, Unión intentará romper la racha de empates en casa y reencontrarse con un juego más efectivo que le permita sumar puntos vitales en la tabla. La apuesta de Madelón es clara: mantener la base, darle confianza al grupo y ver si, entre ajustes tácticos y rendimiento individual, finalmente llega el triunfo que tanto busca la gente del 15 de Abril para afirmarse en lo más alto del Clausura.