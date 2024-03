Las chicas de Unión, con fixture definido para la Primera B

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Atlético Unión (@clubaunion)

En la Zona B, Unión además de Atlético de Rafaela, también enfrentará a Estudiantes (LP), Deportivo Armenio, Argentinos Juniors, Lanús, Deportivo Morón, Defensores de Belgrano, Atlanta y All Boys. Conocé el calendario completo.

El fixture de la Zona B

Fecha 1: Atlético de Rafaela - Unión

Fecha 2: Unión - Estudiantes de La Plata

Fecha 3: All Boys - Unión

Fecha 4: Unión - Deportivo Morón

Fecha 5: Atlanta - Unión

Fecha 6: Unión - Deportivo Armenio

Fecha 7: Defensores de Belgrano - Unión

Fecha 8: Unión - Lanús

Fecha 9: Argentinos Juniors - Unión

Fecha 10: Unión - Atlético de Rafaela

Fecha 11: Estudiantes de La Plata - Unión

Fecha 12: Unión - All Boys

Fecha 13: Deportivo Morón - Unión

Fecha 14: Unión - Atlanta

Fecha 15: Deportivo Armenio - Unión

Fecha 16: Unión - Defensores de Belgrano

Abrimos hilo: pic.twitter.com/YSbYvobvf1 — #ElFemenino (@FemeninoAFA) March 12, 2024

Quedó establecido que el primer ascenso se definirá en un partido entre los primeros de cada zona. Por otro lado, se jugará un reducido por el 2° y 3° ascenso, que arrancará con Cuartos de final entre los equipos 2° al 7° de cada zona (2 vs 7, 3 vs 6, 4 vs 5), seguido de semifinales (en la semifinal espera el perdedor de la final del primer ascenso). Los dos ganadores de las semifinales ascienden a Primera División, luego jugarán una final para determinar el campeón del reducido.