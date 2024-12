Lautaro Giaccone, el volante que comienza a sonar en Unión

No es casualidad que cada vez que arranca un mercado de pases la mira en Unión se pose sobre Rosario Central, como consecuencia del pasado del entrenador Cristian González y del ayudante de campo Tomás Costa.

Los otros dos jugadores no pasan de rumores. Damián Martínez porque se le termina su contrato con Rosario Central y Unión fue su exclub, que a la vez se prepara para jugar Copa Sudamericana y pretendería reforzarse con la llegada de un lateral derecho. Jonathan Gómez, en tanto, porque ya sonó en los tres últimos mercados de pases.

GiacconeCentral.jpg El juvenil Giaccone se lesionó y Rosario Central lo pierde por el resto del campeonato.

Pero no todo terminaría allí, ya que trascendió que hubo una comunicación desde Unión para con Lautaro Giaccone, el volante ofensivo de Rosario Central que también tendría chances de partir.

Lautaro Giaccone, uno de los volantes que busca Unión

Se conoció que Unión está interesado en contar con Lautaro Giaccone, quien además tendría una propuesta importante para desembarcar en Talleres de Córdoba, que disputará en 2025 la Copa Libertadores de América.

Se sabe que la empresa no será sencilla, ya que más allá de la oferta de Talleres, no hay demasiadas certezas sobre si Rosario Central pretende o no deshacerse del jugador en este mercado de pases, luego de una temporada para el olvido.

Lautaro Giaccone nació el 1 de febrero de 2201 (tiene 23 años), en San Francisco, provincia de Córdoba. Debutó en la temporada 2020/2021 en Rosario Central, donde completó dos partidos, ambos ingresando desde el banco. En la segunda parte del 2021 jugó seis partidos, dos como titular y cuatro ingresando desde el banco, mientras que fue reemplazado una vez. En 2022 recaló en Ferro, donde en 27 cotejos (17 como titular, 10 ingresando desde el banco y siendo reemplazado 14 veces) anotó dos goles.

En el 2023 volvió a Rosario Central, donde completó 26 partidos (17 como titular, nueve desde el banco y fue reemplazado en 14 ocasiones), con cuatro tantos (uno a Unión, en el 1-1 en el Gigante de Arroyito, el 13 de marzo). Mientras que en 2024 completó 28 partidos (11 desde el inicio, 17 desde el banco y fue reemplazado nueve veces). Convirtió dos tantos.