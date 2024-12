Mauro Pittón: "Unión sacó un plus en los momentos claves"

Mauro Pittón hizo un esfuerzo enorme para volver a Unión, ya que en el mercado de pases del verano pasado era Belgrano el que había hecho una oferta mucho más tentadora. El jugador actuó con el corazón, seducido por la chance de volver a calzarse la rojiblanca y por el poder de convicción de Cristian González.

El balance de Mauro Pittón sobre el 2024 de Unión

En un alto de sus vacaciones, Mauro Pittón habló con RTS Santafesina, donde hizo un rápido repaso de la temporada que acaba de finalizar con Unión, y también proyectó los desafíos que se le presentarán al equipo en 2025.

"El balance que uno hace del año es muy positivo, estuvimos en un torneo muy competitivo, donde hasta el final estuvo en disputa todo, el ingreso a las copas, el campeonato, si hubiese habido descenso también se habría dado en el final", comenzó diciendo Mauro Pittón.

MauroPittón.jpg Mauro Pittón, en los minutos que estuvo en cancha, fue importante para la victoria de Unión contra Atlético Tucumán. Prensa Unión

Y agregó: "A lo largo del año tuvimos momentos donde el equipo pudo mostrar muy buenas versiones, por momentos nos costó un poco más, pero es parte de todo andar, haberlo cerrado con una clasificación a la Sudamericana es importante para el grupo y para la institución, ya que potencia el trabajo que se hizo en el año".

Hubo momentos difíciles, como ocurre en todo equipo. Hoy se analiza todo, la manera de jugar, los movimientos, dónde uno deja espacios, por momentos sorprendimos para hacer las cosas bien, pero luego hubo rivales, sobre todo de visitante, que nos complicaron el buen rendimiento del equipo. En los momentos claves donde parecía que no podíamos quedar afuera de la Sudamericana el equipo sacó un plus para siempre estar prendido, y en el lote de arriba. Haberlo podido coronar a la clasificación a la Sudamericana, una fecha antes, fue algo positivo para el plantel".

"Se formó un plantel con el equilibrio entre jugadores chicos y grandes, con la rebeldía de los más jóvenes, sumado a la experiencia de los jugadores con trayectoria, más las herramientas que nos dio el cuerpo técnico. Logramos un equilibrio justo, pero lo potenciamos, más allá de las diversas circunstancias sobre si llegaban o no refuerzos. Siempre estuvimos convencidos de la idea que nos transmitió el cuerpo técnico para ser un equipo competitivo, desde el principio hasta el final. Siempre lo fuimos, más allá de los resultados. Esto terminó siendo coronado con el logro de la clasificación a la Sudamericana. Apuntábamos un poquito más, por momentos estuvimos cerca, hubo partidos donde podríamos habernos prendido en la pelea por el campeonato. Al ser todo tan exigente requiere preparación, y hay detalles que definen los partidos. Pero hicimos un año muy bueno", destacó Mauro Pittón.

El análisis sobre lo que viene para Unión

Unión se prepara para la triple competencia del 2025. En cuanto a los formatos de Copa de la Liga Profesional, que da más chances de pelear por el título, Mauro Pittón dijo: "Nosotros siempre soñamos, estamos convencidos de que podemos lograr cosas importantes, lo hablo siempre con mi hermano Bruno, de ponerlo en posición de Sudamericana, Libertadores, estar en el lote de arriba en el torneo... Uno sueña con pelear un título, pero eso requiere mucha preparación. Desde que me tocó debutar hasta hoy siempre dije que es muy exigente y competitivo. Acá se exige y se define todo en los últimos partidos, eso no ocurre en otras ligas. Hay que tener la mentalidad de que se puede, convencerse e ir por objetivos importantes. A partir de eso se pueden ir logrando las cosas".

Sobre cómo se sintió en su retorno a Unión, en relación a un mal segundo paso por el club, Mauro Pittón indicó: "Fue muy bueno, estoy feliz de vestir la camiseta de Unión, lo disfruto mucho cada vez que salgo a la cancha. Vestir estos colores, en el día a día me toca disfrutar mucho, el compartir con los compañeros, estar con mi hermano al lado es algo extra, en otras etapas cuando uno es más chico no es consciente todo lo que significa eso, ya que lo veía como algo normal, pero es atípico. Eso es en gran parte que pueda rendir en una cancha, con la confianza del cuerpo técnico. En mi último paso no me tocó jugar tanto, más allá que me sentí parte del grupo. A veces a uno no le toca jugar, pero el día a día es lo que te hace crecer. Este año el grupo lo tuvo, los que ingresaron este año lo hicieron espectacularmente, tanto los más chicos como los más grandes. Son ellos los que brindan alegría y entusiasmo".

En cuanto a la jerarquía que se le viene reclamando a Unión en los mercados de pases, reveló: "El que venga siempre es bienvenido, mientras lo haga para sumar. Son cosas que definen el entrenador y la dirigencia. Nosotros tratamos como grupo de potenciarnos entre nosotros, con la exigencia que nos transmitimos y el convencimiento, con la mentalidad de pelear por cosas importantes. Mientras tengamos esa forma de ver las cosas podremos competir como lo hicimos este año, e ir en busca de más. Hay muchos chicos en el plantel, y con lo que sucedió el año pasado, más lo de este año, que ya tienen experiencia, como Del Blanco, Dómina, Mosqueira, Vargas... Ya pelearon por cosas importantes, con 19 o 20 años".

Tigre Unión Mauro Pittón.jpg Prensa Unión

"Kily González es super pasional y emocional, transmite una gran intensidad, la misma que tenía cuando jugaba. Le encantaría entrar a la cancha con nosotros. Pero nos enseña y transmite para que el grupo siga creciendo en lo individual y colectivo para que pueda tener los buenos rendimientos que se mostró este año", reveló.

En cuanto al regreso de los jugadores surgidos del club o que tuvieron un paso importante, como el de él, de su hermano y Lucas Gamba, reveló: "Desde que me tocó estar en Primera División se construyeron buenos grupos y relaciones, uno tiene contacto e ida y vuelta con excompañeros. La posición que tiene el club para ir a buscar jugadores es diferente que la del año pasado, el club viene en crecimiento, lo importante es estar en movimiento constante, eso convence a los jugadores. Hay que apostar a cosas grandes, me encanta ver al club que con aciertos y errores vaya progresando, me tocó llegar y a diferencia de la vez pasada es que el club está en crecimiento constante, con la exigencia de un club de Primera División".