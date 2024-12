Leo Madelón en La Radio de UNO: "Lo que logró Unión es ilusionar a la gente"

Más adelante se metió a hablar de lleno de fútbol, y en particular, por ejemplo, del flojo momento de Manchester City, elenco que tiene a uno de los mejores entrenadores del mundo.

"El fútbol no tiene dueño, es conducir grupos, estado de ánimo permanente y trampa táctica. El otro día lo veía a Guardiola, hay un proceso desgastado con él en el club, es una persona que está nerviosa, es el número uno con problemas, de ahí para abajo todo puede pasar".

Los sistemas tácticos que mutan en el fútbol

"Vos podes pegar y saltar la línea del rival, ganar la segunda pelota, o ingeniar y estudiando al rival que tenes enfrente. Argentina presionaba con Julián y Di María, era un fuerte. Hay equipos que no tienen delanteros que presionen. Ejemplo Borja, de acuerdo al rival se entrena la salida, pero no peligrosa y que pone en riesgo el arco, se juega en todas las partes y la zona defensiva hay que cuidarla", soslayó el experimentado orientador.

Y luego, disparó: "Los sistemas de juego útiles, hoy está el 5-4-1, le das amplitud al jugador, el mensaje debe ser tuyo, el 5-3-2 lo usó mucho Kily y también el Inter, también rinde, a veces cuando vas perdiendo lo tenes que cambiar, es de acuerdo al plantel que tenes".

La actualidad del fútbol argentino

Madelón, en referencia al fútbol doméstico, dijo que "la realidad del fútbol argentino no es que esté bajo, se van los jugadores por la economía, hay 1800 jugadores por todo el mundo, podríamos ser una potencia interna si estarían muchos acá, te tenes que arreglar, bajó el nivel, hay buenos partidos, muchos equipos que arriesgan y les va bien. No puedo criticar, uno está adentro y las reglas son así".

En otro tramo de la entrevista confesó que "no tuve nada, estoy descansando bien, recuperando tiempo perdido, cuando me fui de Gimnasia me desconecté, fue muy traumático, me hice un viaje lindo, voy mucho a mi pueblo, a ver a mi nieta, las peñas famosas, muchos años de continuidad. Uno está preparado, miró todo, me gusta ver, nunca sabes cuando va a venir".

El título de Vélez más la gran campaña de Unión

Madelón, en relación al reciente título que obtuvo Vélez, no dudó en decir que "ganó el equipo que a la larga fue el mejor del año, el que más goles hizo, jugó buen fútbol, le convirtieron poco, Huracán, Unión y Talleres también fueron protagonistas".

Para luego, subrayar: "Lo que logró Unión es ilusionar a la gente, es muy bueno, hacía mucho que no pasaba, hicieron un campañón y entraron en la Sudamericana. Vélez fue legítimo ganador, el entrenador es de Cafferatta, es amigo mío, así que me pone muy contento".

Antes de su despedida confesó que "me gustaría agarrar algo con tiempo, jugar como uno quiere, los equipos están armados, hay que esperar, es difícil saberlo, tal vez un club grande está mal y hay que ir a ayudarlo. Estoy disfrutando y preparado con mi cuerpo técnico".