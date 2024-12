Agustín Chávez, arquero de Unión, fue citado a la Sub 20

Unión reveló en sus redes sociales que recibió la notificación de que Agustín Chávez fue citado para integrar la Preselección Sub 20 que se prepara para el Sudamericano.

Agustín Chávez fue convocado para integrar la Preselección Nacional Juvenil Sub-20, que realizará siete entrenamientos de preparatoria para el Torneo Sudamericano de la categoría.



¡Felicitaciones Agustín! ¡Vamos por más!

Vale destacar que las tres selecciones mejor ubicadas en cada una de las zonas accederán al Hexagonal final. Allí se enfrentarán todos contra todos, y los primeros cuatro obtendrán su lugar en el Mundial que se llevará a cabo en Chile durante octubre.

La Sub 20 de Argentina, claro está, es una de las grandes favoritas a alcanzar dicho objetivo. Lautaro Vargas, defensor de Unión, no fue citado, con lo cual se abre una gran incertidumbre en relación a si estará o no en dicho Campeonato Sudamericano.

El anuncio oficial de Unión sobre la citación de Agustín Chávez

