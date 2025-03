Lionel Verde, el pibe de los goles de gran factura en Unión

LEER MÁS: El uno por uno de Unión contra Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

Más adelante, expresó: "Kily me dijo que había que encontrar la forma para poder entrar, se cerraron mucho pero me pidió que me mueva suelto para atacar más vertical y por suerte se me dio".

Antes de su despedida, no dudó en decir que "es una felicidad grande poder convertir, siempre hay que mejorar, cada vez que me toca entrar me pongo a disposición del técnico, soy hincha de este club, Unión es mi vida".