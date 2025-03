Unión se dio el gusto de ganar por primera vez en 2025

A los 6 minutos, Lucas Gamba capturó un rebote luego de un tiro de esquina y remató de primera, pero el balón se terminó estrellando en el caño izquierdo del arco defendido por Nelson Insfrán.

Fue la más clara que tuvo Unión en la primera etapa, lo que habla a las claras de la dificultad que tuvo para mostrarse peligroso en ataque. Tuvo el balón casi todo el tiempo, pero no supo encontrar los caminos para llegar al gol.

#TorneoApertura ¡ERA UN GOLAZO! Gamba le pegó de volea pero el palo impidió el 1-0 de Unión.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol -> https://t.co/WWEUah2brnpic.twitter.com/MU0YS9nIzd — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 2, 2025

Algunos centros cruzados que terminó despejando la defensa del Lobo y no mucho más. El mejor fue Lautaro Vargas dado que el lateral derecho fue el que más intentó desequilibrar en los últimos metros de la cancha.

Los puntas jugaron mucho de espaldas, sobre todo Marcelo Estigarribia quien se debatió con los zagueros de Gimnasia, perdiendo más de lo que ganó. Apareció poco Ezequiel Ham y lo mismo para Franco Fragapane, quienes lateralizaron mucho pero no lograron romper líneas y ni tampoco sorprender con algún disparo de media distancia.

ATENCIÓN: ¿Era penal para Unión?



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol -> https://t.co/WWEUah2brnpic.twitter.com/SWlYNoE1E2 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 2, 2025

Union no sufrió en defensa ya que Gimnasia casi que no se aproxim+o al arco rojiblanco y Thiago Cardozo fue un espectador de lujo, ya que no tuvo que intervenir.

Lo de Unión fue de mayor a menor ya que arranco enchufado y superando a su rival pero fue mermando el ritmo y en los minutos finales el partido se emparejó redondeando un flojo primer tiempo, en el que el Tate fue algo más pero que no llegó a acumular méritos como para ir ganando el encuentro.

La llave del gol estaba en el banco de relevos

Y un día Unión volvió a ganar y cortó una racha de siete encuentros sin poder sumar de a tres puntos. Y lo hizo de manera merecida ante un flojo rival como Gimnasia cuyo único plan fue aguantar.

El Tate lo buscó sin ideas, pero con actitud y en la segunda etapa terminó justificando el 1 a 0. Parecía que el gol no iba a llegar porque Diego Armando Diaz, que debutó en Primera División, metió un remate que rebotó en el travesaño cuando Insfrán nada podía hacer.

Y antes había probado Lucas Gamba con un remate que se fue desviado y dos cabezazos de Marcelo Estigarribia el primero de ellos controlado por el arquero del Lobo y el restante se fue desviado. El Kily modificó el sistema, volvió a la línea de cuatro para acumular más gente en ataque y empujar al elenco visitante que no proponía nada en ataque.

Lionel Verde 2.jpg

Y cuando se jugaban 35 minutos llegó el golazo de Lionel Verde, quien hasta ese momento se había equivocado más de lo que había acertado. Pero el 10 mostró todo su talento, encaró hacia adelante superó a dos rivales y metió un zurdazo rasante y esquinado que se metió al lado del caño izquierdo para decretar el merecido 1 a 0.

Un golazo de Verde para romper la paridad cuando daba la sensación que a Unión se le hacía cada vez más complicado abrir el marcador. Con la ventaja a favor, Unión retrasó sus líneas y fue el Lobo el que salió a buscar el empate y casi lo consigue por un error de Franco Pardo quien en su afán por despejar casi mete la pelota en contra de su arco ya que el balón rebotó en el travesaño y salió.

Los últimos minutos fueron de angustia, ya que Unión no lo definía y el Lobo avanzaba de hecho Verde de frente al arco eligió habilitar a un compañero en vez de rematar y Unión se perdió el segundo.

El final del partido fue un verdadero desahogo para el equipo y los hinchas el Tate al fin pudieron festejar una victoria para olvidar un arranque de año muy complicado y volver a confiar en lo que viene.

¡¡EXPLOTA EL 15 DE ABRIL!! GOLAZO de Lionel Verde para poner el 1-0 de Unión ante Gimnasia.



#ESPN pic.twitter.com/8yBiuJKxOm — SportsCenter (@SC_ESPN) March 2, 2025

SÍNTESIS DEL PARTIDO

Unión: Thiago Cardozo; Lautaro Vargas, Juan Pablo Ludueña, Franco Pardo, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Ezequiel Ham, Rafael Profini y Franco Fragapane; Lucas Gamba y Marcelo Estigarribia. DT: Cristian González.

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Fabricio Corbalán, Leonardo Morales, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Facundo Di Biasi, Pablo De Blasis, Bautista Merlini; Lucas Castro, Manuel Panaro y Rodrigo Castillo. DT: Diego Flores.

Gol: ST 35' Lionel Verde (U)

Cambios: PT 9' Junior Moreno x Pablo De Blasis (G); ST 0' Juan Pintado, Leandro Mamut y Alejandro Piedrahita x Fabricio Corbalán, Manuel Panaro y Junior Moreno (G); 11' Agustín Colazo x Valentín Fascendini (U); 18' Julián Palacios y Lionel Verde x Franco Fragapane y Ezequiel Ham (U); 22' Diego Armando Díaz y Francisco Gerometta x Lucas Gamba y Lautaro Vargas (U); 30' Renzo Giampaoli x Leonardo Morales (G)

Amarillas: Pardo, Fascendini (U); Corbalán, Flores, Moreno, Merlini (G)

Expulsado: PT 41' Lautaro Formica (G)

Árbitro: Pablo Echavarría

Estadio: 15 de Abril