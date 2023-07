En las últimas semanas hubo fuego cruzado entre los jugadores de Unión, representados por Claudio Corvalán, y Sebastián Méndez, quien al momento de marcharse lo dijo que lo hacía por un inconveniente familiar y en realidad ya tenía todo acordado para ser el nuevo entrenador de Vélez.

"Es raro, porque hasta hace cuatro días atrás estábamos viviendo un momento muy lindo ante Independiente, que hacía tiempo como grupo no teníamos. Es muy raro verlo ahora con otros colores, porque nos desbalanceó totalmente", confesó Claudio Corvalán, tras la polémica salida de Sebastián Méndez a Vélez.

"En esa charla con el plantel hizo un poco de hincapié en las cosas que había vivido con el club. Luego se pronunció en los medios el presidente (Luis Spahn). Nos dijo que por motivos personales debía volver a Buenos Aires y en ningún momento nos dijo que se iba o que tenía otra posibilidad de dirigir al club de sus amores, como luego lo hizo. Está en todo su derecho de hacerlo, porque los jugadores muchas veces somos de irnos, pero no hay que ser hipócritas y decir la verdad", agregó.

Sebastián Méndez.

Mientras que Sebastián Méndez, disparó: "En Unión estábamos bien en cuanto a los resultados y habíamos encontrado el funcionamiento, pero no veíamos tanto futuro y cuando se habló esto de Vélez no dudé mucho. Entiendo que pueda parecer desprolijo y he leído críticas y me toca aguantar de este lado y lo entiendo. Pero es el club donde me formé y pasé la mitad de mi carrera profesional y es difícil hacerle entender a la gente que estás tomando una decisión que no tiene que ver con lo económico, si no con una cuestión afectiva. Es difícil entenderlo para la gente, no para mí que lo tenía claro. Entiendo el enojo de Unión y sé que la decisión que tomé no es simpática".

"Yo pensé con el corazón y no me arrepiento y es la primera vez que me encuentro en el ojo de la tormenta y no me gusta. Sí hubiese cambiado hablar con los jugadores de Unión. Me hubiese gustado tener una charla y explicarles los motivos. Yo había pensado no continuar cuando termine el torneo, pero no dejarlos así abruptamente. Eso sí me dolió", cerró Sebastián Méndez, quien hace un par de días manifestó que aprovecharía la ocasión de la visita del Tatengue a Vélez, para hablar con sus exdirigidos.

Cuando a Cristian González se le preguntó por el partido que vendría ante Vélez, luego del empate ante Platense, reveló: "Es un partido más de fútbol donde enfrentamos a Vélez, mis jugadores saben lo que se juegan, no hay ningún contexto raro, vamos a ir a ganar el partido, lo otro es historia, tenemos demasiadas cosas para pensar que hacerlo en lo extra. Estamos fuertes defensivamente, el rival es directo, es la única motivación, mis jugadores me están demostrando que están pensando en salir de esta situación".

Lo concreto es que si bien el partido es especial por enfrentar a Sebastián Méndez, donde toda la atención estará puesta en saber si los jugadores saludarán o no a su exentrenador y cuál será el cruce que tengan, lo más importante es que se trata de un partido entre rivales directos por evitar el último puesto lugar, que lleva al equipo que ocupe esa ubicación a la Primera Nacional para el 2024.