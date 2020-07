"Lo más coherente es que arranquemos todos juntos"

El fútbol argentino continúa con mucha incertidumbre y la vuelta, tanto a los entrenamientos como a la competencia oficial, es una incógnita. Sin embargo, el tema sigue generando polémica ya que los equipos grandes están apurados por la reanudación de la Copa Libertadores.

Sobre esta situación, el defensor de Unión, Claudio Corvalán, opinó: "Acá estamos un poco más liberados, podemos salir a correr. Pero también hay que ponerse en el lugar de los que no pueden entrenar. Es un poco de respeto por los colegas porque si a mí me toca estar en Buenos Aires, no me gustaría que otra persona u otro equipo entrene. Hay que pensar en los demás también".

El jugador rojiblanco se mostró solidario con el resto de sus colegas, sobre todo con los futbolistas del Ascenso "Buenos Aires está más complicado que acá (Santa Fe). Hay que ser realistas de que no todos los jugadores tienen el acceso que tienen algunos a los entrenamientos. Muchos se tienen que mover en transporte público porque el fútbol es desde la Primera División hasta los regionales. No todas las situaciones son iguales y hay que respetarse cómo tal".

"Me parece que lo más coherente sería que arranquemos todos juntos. En lo personal quiero que arranque todo el fútbol porque todos somos colegas, desde el primero hasta el último. Entonces hay que tomar esto con una responsabilidad a la hora de volver a los entrenamientos y tener todas las condiciones dadas para poder hacerlo", sostuvo el defensor.

Por último, Corvalán volvió a sembrar la incertidumbre que tienen todos los jugadores a la hora de ponerse un objetivo de cara al futuro: "Sinceramente tenemos todos un interrogante de cuando va a volver el fútbol y en consecuencia no tenemos un objetivo claro. Entonces se hace difícil, es mucho tiempo, en lo personal nunca estuve tanto tiempo parado".