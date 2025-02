Lo que el hincha de Unión debe saber para el duelo ante Gimnasia en el 15 de Abril

Esto enfocado en intentar sepultar la malaria sin triunfos al cabo de seis fechas. Apenas dos puntos de 18 posibles que ponen en jaque la meta de intenter avanzar a la fase final y con la participación en la Sudamericana cada vez más. Era el momento para aprovechar ahora, ya que después el desgaste iba a ser mayor. No se dieron las cosas como se esperaba y por eso, lo importante es ganar por primera vez en el año.

Entonces, será clave el plus que le brinda su gente en el 15 de Abril, donde sumó las únicas unidades que tiene hasta. Es así como el club brindó todos los detalles a tener en cuenta sobre la venta de entradas y otros temas.

tribuna unión.jpg Unión precisa hacerse fuerte en el 15 de Abril ante Gimnasia para lograr el primer triunfo del año. Prensa Unión

El comunicado de Unión

Partido: UNIÓN frente a Gimnasia

Día de partido: Sábado 1 de marzo de 2025

Partido de Primera División: 21.30 horas

Apertura del Estadio: 19.30 horas

Oficina de Socios:

Miércoles a viernes de 9.00 a 12.00 y de 16.00 a 19.00 horas

Sábado cerrado

IMPORTANTE:

– LOS SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA (febrero).

– TRAER DNI.

– SOCIOS QUE NO TENGAN LA CUOTA AL DÍA NO PODRÁN INGRESAR. NO HABRÁ MÁS RETENCIÓN DE CARNETS, PUDIENDO REGULARIZAR EN EL MOMENTO A TRAVÉS DE CAUNION.BOLETERIAVIP.COM.AR E INGRESAR.

– CARNETS IRREGULARES CON FALLAS SERÁN RETENIDOS. PODRÁN INGRESAR CON SU DNI.

» GENERALES NO SOCIOS

VENTA

– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/

– En boletería sobre Bv. Pellegrini el sábado desde las 15.00 horas

PRECIOS

ENTRADAS GENERALES PREFERENCIALES (INGRESO POR CÁNDIDO PUJATO Y LÓPEZ Y PLANES): $20.000

JUBILADOS: $10.000

MENORES DE 11 AÑOS (INCLUSIVE) DEBEN ABONAR EL SEGURO CORRESPONDIENTE: $5.500

CALLES – INGRESOS

– POPULAR SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– POPULAR NO SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– PLATEAS REDONDA Y SUDOESTE (Ingreso Av. Perón y Bv Pellegrini)

– PLATEAS SUDESTE, PALCOS, PREFERENCIAL, PLATEAS ALTAS Y CODO DE DAMAS (Ingreso Bv. Pellegrini y López y Planes)

– SECTORES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

. Discapacidades motrices: Platea Redonda por Portón 9, sobre Bv. Pellegrini (cupos limitados)

. Otro tipo de discapacidad: Portón nº 7, sobre Cándido Pujato

INFORMACIÓN ADICIONAL:

– EL CODO DE DAMAS Y JUBILADOS ES EXCLUSIVO PARA SOCIOS