El ataque de Unión: Colazo le ganó la pulseada a Estigarribia

En una pelea pareja por saber quien acompaña a Cristian Tarragona en el ataque de Unión, Leonardo Madelón se inclinará por Agustín Colazo

14 de enero 2026 · 11:44hs
Agustín Colazo le ganó la pulseada a Estigarribia y acompañará a Tarragona en el ataque de Unión.

A lo largo del último semestre de 2025, el principal interrogante en la formación de Unión estaba planteado en el ataque. Y es que con Cristian Tarragona, como titular indiscutido, había dos nombres para un solo lugar.

El gran interrogante que mantiene el DT de Unión

Y esa incógnita, se trasladaba en este arranque de 2026, pensando en el primer amistoso ante Alianza Lima. Y es que Leonardo Madelón, no había dado pistas sobre quien acompañaría a Cristian Tarragona en ataque.

Así las cosas, Marcelo Estigarribia y Agustín Colazo peleaban por un lugar dentro del equipo y era el único interrogante que se planteaba a la hora de confirmar el equipo que jugará este miércoles ante el elenco peruano.

Cuando Madelón asumió, le dio confianza y recuperó a Estigarribia, quien marcó goles importantes, pero luego el delantero sufrió una sinovitis en su rodilla que no le permitió estar en plenitud física.

LEER MÁS: Unión, entre la paciencia y la urgencia: cómo sigue un mercado de pases aún incompleto

Eso hizo que el DT se inclinara por Colazo, quien marcó tres goles en tres partidos consecutivos y eso le permitió ganarse un lugar dentro de los 11.

La realidad indica que el nivel de ambos futbolistas es muy parejo, aún con características distintas y que cualquier puede estar desde el arranque. Ninguno le saca ventaja al otro y la competencia entre ellos es muy pareja.

Sin embargo, este miércoles se confirmó que Madelón decidió respaldar a Colazo como titular, relegando a Estigarribia. Por lo cual, el DT repetirá la fórmula de ataque de los últimos partidos del Torneo Clausura.

LEER MÁS: "Las obras en Unión no se detienen nunca y eso es una decisión política"

Está claro que Colazo aporta mayor despliegue físico y velocidad para moverse por todo el frente de ataque, pero Estigarribia se impone en el juego aéreo.

Así las cosas, Madelón al menos en este primer amistoso, le ratifica la confianza a Colazo y lo ubica un escalón por encima de Estigarribia. Aún cuando en los números, prácticamente no existen diferencias.

En el pasado Torneo Clausura 2025, Estigarribia disputó 16 partidos marcando cuatro goles, convirtiendo uno cada 190'. Y Colazo disputó 12 partidos, anotando tres goles, uno cada 158'.

