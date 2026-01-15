Uno Santa Fe | Unión | Unión

Fascendini, conforme con el partido de Unión: "Las sensaciones son muy buenas y positivas"

Valentín Fascendini cerró una muy buena actuación en la victoria de Unión frente a Alianza Lima, en el debut en la Serie Río de la Plata.

Ovación

Por Ovación

15 de enero 2026 · 07:30hs
Fascendini, conforme con el partido de Unión: Las sensaciones son muy buenas y positivas

Prensa Unión

Unión inició el 2026 con una señal alentadora. En su primer compromiso de la Serie Río de la Plata, el Tatengue derrotó 2-1 a Alianza Lima de Perú en el Parque Saroldi, en Montevideo, en un amistoso internacional que sirvió como una prueba exigente rumbo al debut en el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

LEER MÁS: "Unión debe seguir creciendo, pero en este libro de pases vamos a estar en jaque"

El equipo conducido por Leonardo Madelón mostró orden táctico, intensidad y una presión alta sostenida, aspectos que resultaron determinantes para capitalizar los errores defensivos del conjunto peruano y marcar la diferencia en el resultado.

La presión alta, una marca registrada del Unión de Madelón

Uno de los puntos más destacados del encuentro fue la eficacia de Unión para recuperar la pelota en campo rival. Así lo subrayó el defensor Valentín Fascendini, quien tomó la palabra tras el partido y valoró el trabajo previo realizado durante la pretemporada.

Lo venimos trabajando ya de hace tiempo con Leo (Madelón). Somos un equipo ordenado y durante la semana entrenamos mucho eso. Pudimos sacar provecho”, explicó el zaguero, en referencia a los dos goles que llegaron tras errores en la salida de Alianza Lima.

Sensaciones positivas y base consolidada para Fascendini

Más allá del resultado, Fascendini remarcó el proceso que atraviesa el plantel rojiblanco y la continuidad de una base que se mantiene desde el semestre anterior.

Venimos hace meses trabajando con Leo y la mayoría somos chicos que ya estábamos en el club. Se sumó Mati y se adaptó muy rápido al grupo. Las sensaciones son muy buenas, positivas”, afirmó el defensor, quien además atraviesa un buen momento personal y apunta a seguir en Unión pese a contar con una cláusula de rescisión baja.

Antes del inicio oficial del campeonato, Unión disputará un nuevo amistoso por la Serie Río de la Plata. Sin embargo, el foco principal ya está puesto en el estreno por el Apertura.

Todavía tenemos un partido más acá en Uruguay, pero después ya ponemos la cabeza en Platense”, adelantó Fascendini. El debut será el jueves 22 de enero, a las 20, cuando el Tatengue reciba al Calamar en el estadio 15 de Abril.

Una sociedad defensiva que crece

En el plano individual, Fascendini también destacó su entendimiento con Mason Rodríguez, con quien conforma la zaga central. “Desde que llegó nos adaptamos muy bien uno al otro y seguimos creciendo partido a partido”, señaló, reflejando la solidez defensiva que Unión busca consolidar de cara a la competencia oficial.

LEER MÁS: Julián Palacios figura en el debut de Unión: "Es importante empezar ganando así"

Con una victoria que refuerza la confianza y una idea de juego clara, Unión dio un primer paso firme en el año, con la mira puesta en llegar de la mejor manera al inicio del Torneo Apertura.

Unión Fascendini Alianza Lima
Noticias relacionadas
el ataque de union: colazo le gano la pulseada a estigarribia

El ataque de Unión: Colazo le ganó la pulseada a Estigarribia

Andrés Valenti - secretario general de Unión, destacó las obras que se realizan en el club.

"Las obras en Unión no se detienen nunca y eso es una decisión política"

union se mide con alianza lima y madelon empieza a mostrar sus cartas

Unión se mide con Alianza Lima y Madelón empieza a mostrar sus cartas

asistencias que valen oro en union: la liga profesional puso en primer plano a del blanco

Asistencias que valen oro en Unión: la Liga Profesional puso en primer plano a Del Blanco

Lo último

Olímpico-Regatas y San Lorenzo-Ferro, la doble propuesta en la Liga Nacional

Olímpico-Regatas y San Lorenzo-Ferro, la doble propuesta en la Liga Nacional

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Intento de robo y tiroteo fatal en barrio Sur: detuvieron al principal acusado

Intento de robo y tiroteo fatal en barrio Sur: detuvieron al principal acusado

Último Momento
Olímpico-Regatas y San Lorenzo-Ferro, la doble propuesta en la Liga Nacional

Olímpico-Regatas y San Lorenzo-Ferro, la doble propuesta en la Liga Nacional

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Intento de robo y tiroteo fatal en barrio Sur: detuvieron al principal acusado

Intento de robo y tiroteo fatal en barrio Sur: detuvieron al principal acusado

La Municipalidad de Santa Fe comenzó la vacunación a embarazadas contra el virus sincicial respiratorio

La Municipalidad de Santa Fe comenzó la vacunación a embarazadas contra el virus sincicial respiratorio

Unión, entre certezas y alertas tras su estreno 2026 en Montevideo

Unión, entre certezas y alertas tras su estreno 2026 en Montevideo

Ovación
Colón acordó la cesión de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto

Colón acordó la cesión de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto

Se pone en marcha el segundo weekend de la Liga Nacional de vóley Masculina

Se pone en marcha el segundo weekend de la Liga Nacional de vóley Masculina

Arranca la preparación de Capibaras XV para el Súper Rugby Américas

Arranca la preparación de Capibaras XV para el Súper Rugby Américas

El U17 de Argentina de vóley comenzó el Sudamericano con un triunfo

El U17 de Argentina de vóley comenzó el Sudamericano con un triunfo

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus