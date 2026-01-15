Fascendini, conforme con el partido de Unión: "Las sensaciones son muy buenas y positivas"

Valentín Fascendini cerró una muy buena actuación en la victoria de Unión frente a Alianza Lima, en el debut en la Serie Río de la Plata.

Unión inició el 2026 con una señal alentadora. En su primer compromiso de la Serie Río de la Plata, el Tatengue derrotó 2-1 a Alianza Lima de Perú en el Parque Saroldi, en Montevideo, en un amistoso internacional que sirvió como una prueba exigente rumbo al debut en el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El equipo conducido por Leonardo Madelón mostró orden táctico, intensidad y una presión alta sostenida, aspectos que resultaron determinantes para capitalizar los errores defensivos del conjunto peruano y marcar la diferencia en el resultado.

La presión alta, una marca registrada del Unión de Madelón

Uno de los puntos más destacados del encuentro fue la eficacia de Unión para recuperar la pelota en campo rival. Así lo subrayó el defensor Valentín Fascendini, quien tomó la palabra tras el partido y valoró el trabajo previo realizado durante la pretemporada.

“Lo venimos trabajando ya de hace tiempo con Leo (Madelón). Somos un equipo ordenado y durante la semana entrenamos mucho eso. Pudimos sacar provecho”, explicó el zaguero, en referencia a los dos goles que llegaron tras errores en la salida de Alianza Lima.

Sensaciones positivas y base consolidada para Fascendini

Más allá del resultado, Fascendini remarcó el proceso que atraviesa el plantel rojiblanco y la continuidad de una base que se mantiene desde el semestre anterior.

“Venimos hace meses trabajando con Leo y la mayoría somos chicos que ya estábamos en el club. Se sumó Mati y se adaptó muy rápido al grupo. Las sensaciones son muy buenas, positivas”, afirmó el defensor, quien además atraviesa un buen momento personal y apunta a seguir en Unión pese a contar con una cláusula de rescisión baja.

Antes del inicio oficial del campeonato, Unión disputará un nuevo amistoso por la Serie Río de la Plata. Sin embargo, el foco principal ya está puesto en el estreno por el Apertura.

“Todavía tenemos un partido más acá en Uruguay, pero después ya ponemos la cabeza en Platense”, adelantó Fascendini. El debut será el jueves 22 de enero, a las 20, cuando el Tatengue reciba al Calamar en el estadio 15 de Abril.

Una sociedad defensiva que crece

En el plano individual, Fascendini también destacó su entendimiento con Mason Rodríguez, con quien conforma la zaga central. “Desde que llegó nos adaptamos muy bien uno al otro y seguimos creciendo partido a partido”, señaló, reflejando la solidez defensiva que Unión busca consolidar de cara a la competencia oficial.

LEER MÁS: Julián Palacios figura en el debut de Unión: "Es importante empezar ganando así"

Con una victoria que refuerza la confianza y una idea de juego clara, Unión dio un primer paso firme en el año, con la mira puesta en llegar de la mejor manera al inicio del Torneo Apertura.