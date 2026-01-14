Unión se mide con Alianza Lima y Madelón empieza a mostrar sus cartas

A ocho días del debut en la Liga Profesional, Leo Madelón empieza a mostrar a los 11 de Unión, frente a Alianza Lima, desde las 18.15, por la Serie Río de la Plata.

A ocho días de su debut en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, Unión dará este miércoles un paso importante en su preparación cuando enfrente a Alianza Lima, en su estreno en la Serie Río de la Plata. El amistoso internacional se jugará desde las 18.15 en el estadio Parque Federico Saroldi y, más allá del rótulo de prueba, aparece cargado de señales futbolísticas y decisiones fuertes por parte de Leonardo Madelón.

El técnico rojiblanco avisó con hechos: pondrá lo mejor que tiene a disposición. La idea es clara y directa: comenzar a ensamblar el equipo base que el jueves 22 de enero, a las 20, recibirá a Platense en el estadio 15 de Abril, en el inicio oficial del campeonato.

Un once que empieza a tomar forma

En relación al equipo que terminó compitiendo en 2025, habrá dos cambios puntuales pero significativos. El primero estará en el arco. Matías Mansilla, único refuerzo confirmado hasta el momento, tendrá su estreno con la camiseta de Unión y ocupará el lugar que dejó Matías Tagliamonte, quien regresó a Racing. Mansilla, perteneciente a Estudiantes y con último paso por Atlético Tucumán, es una apuesta concreta de Madelón para darle estabilidad y liderazgo a una última línea que el DT pretende consolidar desde el arranque.

El otro movimiento se dará en el mediocampo. Rafael Profini se perfila como reemplazante de Mauricio Martínez, quien volvió a Rosario Central y no será tenido en cuenta, mientras negocia la rescisión de un contrato que vence el 31 de diciembre, con la chance latente de un nuevo regreso al Tate. Profini gana terreno por dinámica, orden y conocimiento del puesto, en una zona clave del campo.

La estructura se sostiene

Más allá de esas variantes, Madelón sostiene la columna vertebral. Mauro Pittón y Julián Palacios seguirán siendo ejes en la mitad de la cancha, con Franco Fragapane como pieza creativa y de desequilibrio. El mensaje del entrenador es nítido: continuidad, funcionamiento y ajustes finos, no una revolución.

La principal duda aparece en el frente de ataque. Cristian Tarragona es una fija por confianza y recorrido con el DT, pero resta definir quién será su acompañante. El duelo está planteado entre Marcelo Estigarribia y Agustín Colazo. El primero aporta potencia y experiencia; el segundo cerró el 2025 en alza y busca ratificar ese crecimiento. El choque ante Alianza Lima puede ser determinante para inclinar la balanza.

Un rival exigente para medir el presente

Del otro lado estará un Alianza Lima que también utilizará el partido como banco de pruebas. El equipo de Pablo Guede presentará variantes respecto al amistoso anterior frente a Independiente, con la inclusión de nombres pesados como Luis Advíncula y la jerarquía de Paolo Guerrero en ataque. Un rival de fuste, ideal para exigir a Unión en un contexto de competencia real.

El Tate empieza a caminar la recta final de su pretemporada. El amistoso ante Alianza Lima no define nada en los papeles, pero sí puede empezar a marcar certezas. Madelón lo sabe y por eso no se guarda nada: el estreno internacional también es una primera señal del Unión que viene.

Posibles formaciones de Unión y Alianza Lima

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Jairo Vélez, Jesús Castillo, Piero Cari, Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. DT: Pablo Guede.

Estadio: Parque Federico Saroldi.

Hora de inicio: 18.15.

Televisa: ESPN Premium.