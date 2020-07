Con la confirmación de Juan Manuel Azconzábal como nuevo técnico, ya se aceleraron algunas decisiones en Unión, pero hay otras que al comienzo parecían claras y después no lo fueron tanto. Uno de esos temas era la continuidad de Sebastián Moyano, que a esta altura es incierta. Había una opción de compra por el 50% del pase, pero por la crisis económica no pueden pagarse los 250.000 dólares y por eso se busca una tratativa diferente. Pero este fin de semana se conoció que el DT habría pedido a Daniel Sappa, que no será tenido en cuenta en Estudiantes. Esto revela que tres de los arqueros del club no estaría entre las prioridades.

Actualmente el sustituto es Marcos Peano. Ya no está Alan Sosa por la determinación de no renovar su vínculo y deben retornar tras finalizar sus préstamos Joaquín Papaleo de Santamarina de Tandil e Ignacio Arce de San Martín de Tucumán, todos surgidos de las inferiores. Una superpoblación en el puesto. Muchos hinchas se preguntan por qué salir a buscar si hay suficientes opciones surgidas del club, pero la realidad es que no serían del interés de Juan Manuel Azconzábal.

Marcos Peano.jpg La idea de la dirigencia de Unión será ceder a Marcos Peano. Foto: Prensa Unión

Entonces comienzan a tejerse varias situaciones. La idea sería ceder a Marcos Peano para que tenga rodaje, ya que lo apuntan como el arquero del futuro. Algo que debe tomarse con pinzas, ya que con otros se pensó lo mismo y nunca tuvieron chances. Después no se sabe bien qué pasará con Joaquín Papaleo (26 años) e Ignacio Arce (28 años). Más que nada, porque ambos vienen de préstamo en préstamo y puede que ya se contemple alguna rescisión de común acuerdo para que se queden con el pase.

Ignacio Arce 1.jpg Ignacio Arce consideró que esta sería su última chance de jugar en Unión tras su paso por San Martín de Tucumán. Prensa San Martín (T)

Vienen de ser fundamentales en sus equipos durante la pasada temporada en la Primera Nacional, pero así y todo, no les alcanza todavía para ganar crédito en Unión. Con Juan Manuel Azconzábal sus oportunidades serían escasas. Puede que uno se quede, pero no los dos.

Joaquín Papaleo (1).jpg Joaquín Papeleo perdió toda chance tras salir lesionado en un clásico ante Colón en el Brigadier López.

Un dilema que se viene trasladando hace décadas en Unión, con la formación de varios arqueros, pero ninguno lograr afianzarse o es bancado ante la mínima adversidad. Sabiendo que podría continuar Moyano y que suena el nombre de Sappa, al parecer tampoco será el momento para los chicos del club.