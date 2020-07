Luis Spahn cumple este lunes 6 de julio 4.000 días como presidente de Unión, que vivió en los últimos años momentos muy importantes desde lo deportivo, como fue haber logrado dos clasificaciones históricas para disputar la Copa Sudamericana, como así también se pudo afirmar en Primera División y para la tesorería del club fue vital la venta de jugadores que eran patrimonio del club en una cifra muy importante en cuanto a dólares.

El presidente Spahn habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020), donde repasó todos los temas que hacen a la vida deportiva e institucional del club. Primero hizo un balance de su gestión al mando de Unión, y afirmó: "El 24 de julio se cumplirán 11 años, son 4.000 días desde que asumí. Uno no logra consumar todo lo que quiere, uno tiene la satisfacción con todas las comisiones directivas que se podría haber hecho a veces algo más, uno es bastante crítico. Se avanzó, no todo lo que se quería, pero todo lo externo fue negativo. El fútbol fue mutando, se volvió más exigente, las ventas al exterior salían como pan caliente en 1.000.000 o 1.500.000 de dólares y ahora hay clubes del exterior que quedaron fuera de ese circuito. Hoy estamos en medio de una epidemia, el fútbol nunca tuvo este traspié, hay que remontarse a la gripe española. Sé que hay más cosas por lograr, de algunas que la gente se olvida rápidamente".

Luego, el presidente el presidente Spahn agregó: "Hay tres hitos que pretenden alcanzar los hinchas de Unión, avanzar en la Sudamericana es algo que le apasionaría a la gente, colarse en una Libertadores, el predio y terminar la tribuna. Con esas tres cosas será un broche de oro para la gestión".

Más adelante, el presidente Spahn se refirió a la llegada de Juan Manuel Azconzábal y afirmó: "La satisfacción que era una de las dos alternativas, la otra era Juan Pablo Vojvoda. Se trabajó en otra alternativa debido a que era difícil que se pueda dar lo de Azconzábal. Pudimos cerrar la alternativa número 1, para regocijo de Martín Zuccarelli que son ambos de Estudiantes. En 15 días lo tendremos en la ciudad, el acuerdo estaba cerrado el 5 de junio, hubo que mantener una reserva para conservar la información, estamos trabajando en los detalles de infraestructura, llegará antes de que arranquen los entrenamientos. Ariel Zapata está confirmado y el resto se está negociando, son situaciones a resolver".

En cuanto a las continuidades del profe Hugo Díaz, el entrenador de arqueros Rodrigo Llinas, el DT de Reserva Marcelo Mosset y el manager Martín Zuccarelli en Unión, el presidente Spahn reveló: "Vamos a rearmar todo, la verdad que el plantel quedó a cargo del profe Díaz que hizo un trabajo importante vía zoom, con muchas limitaciones de espacios y de trabajos con la pelota. Esto es de suma gravedad, el fútbol requerirá una puesta a punto distinta a otras actividades. Estamos todos ansiosos de que vuelva el fútbol. Esta pandemia tuvo características que se fue complicando. Cuando empezamos la cuarentena el 20 de marzo creíamos que iba a durar 30 días".

También a Spahn se le preguntó por las continuidades de Jonathan Bottinelli, Federico Milo y Sebastián Moyano en Unión, el presidente afirmó: "Está todo sujeto a resolver con la llegada de Azconzábal, querrá tener una charla personal con cada uno, no nos queremos precipitar".

Sobre los motivos por los cuales no se les renovó los vínculos a Nicolás Mazzola y Walter Bou, el presidente Spahn dijo: "Mazzola no tuvo la cantidad de minutos que su nombre ameritaba, llegó a Unión para pelear la titularidad. La opción de Bou era muy alta. Será un torneo que tendrá circunstancias disímiles, sin objetivos importantes, creemos que podremos hacer incorporaciones de peso para jugar la Sudamericana, creo que tenemos que construir en el próximo torneo para lo que viene".

En cuanto a las deudas que Central y San Lorenzo mantienen con Unión, el presidente manifestó: "Nos deben un dinero, se resuelve cobrándolo. Habrá que negociar, nosotros tuvimos una circunstancia. Se va a cobrar, tenemos el orgullo como administración del club que pagamos al personal, el 100% del personal de planta, no nos adherimos a la quita. Pagamos el aguinaldo en el mes de junio, algo que no es habitual. Lo cancelamos hace siete u ocho días atrás, el club tiene la virtud de estar sano económicamente".

image.png Luis Spahn y Martín Zuccarelli continúan sin definir al nuevo técnico de Unión.

A Spahn también se le preguntó por los refuerzos que pueden llegar a Unión y el presidente reconoció: "Hay una coincidencia entre lo que opina el DT con lo que opina el director deportivo y la comisión de fútbol, hay que traer un jugador por línea, y de mucha personalidad, un líder. Más allá que queda Claudio Corvalán que tiene mucho respeto interno en el plantel, hay que reforzarlo con dos o tres jugadores más de estas características".

También se lo consultó por las continuidades de los arqueros, ya que estarán Joaquín Papaleo, Marcos Peano e Ignacio Arce, y destacó: "Lo resolverá Azconzábal y el director deportivo, no nos filtramos en las charlas de ellos, que están armando todo esto. Evidentemente que hay líneas donde estamos con una superposición importante, como es la zaga central y el puesto de arquero, no será fácil que todos sigan en la institución porque necesitan jugar".

En otro tramo se le pidió una opinión de la suspensión de los descensos hasta 2022, y el presidente de Unión dijo: "La opinión de los jugadores es a su conveniencia económica, no lo vamos a resolver individualmente. Esto se cocina en Buenos Aires, nosotros no tenemos la factividad de estar día a día en esta charla. Hay que buscar soluciones integrales. Vamos a un empobrecimiento del fútbol argentino, ya que los jugadores están seducidos a jugar en países limítrofes donde se le puede pagar 10.000, 20.000 o 30.000 dólares".

Fue inevitable preguntarle a Spahn por el mercado de pases de Unión y admitió: "Sería partidario que tengamos ya tres o cuatro refuerzos y eso no es viable, quieren ver las alternativas. Los que queremos traer para que sean titulares están especulando, quieren una posibilidad del exterior".

En tanto, que sobre la opinión que algunos dirigentes tienen de que el fútbol volverá recién en 2021, Spahn opinó: "Si a todas las debilidades que tenemos no le podemos insertar el fútbol estaremos en una situación muy complicada, no tener fútbol 10 meses sería terrible. Hay un sentir popular y cansancio por las limitaciones. Pensé en su momento, y lo dije el 10 de mayo, que ineludiblemente en julio deberíamos volver a la práctica, ya que está lo fisiológico y lo económico. Ya quedaron libre una cantidad enorme de jugadores. Hay una necesidad. Los que dirigen por arriba del interés común está la política, hay que tomar medidas. La política llevará al que tome una decisión que lleve a un fallecimiento se le achacará esa decisión".

Spahn.jpg El presidente Spahn evalúa las alternativas para técnico de Unión tras la negativa de Rondina.

Sobre el retorno de la Sudamericana, el presidente de Unión confirmó: "Estamos preocupados, planteó el tema Boca, gracias a Dios tenemos más tiempo que los equipos de la Libertadores, ya que jugaremos después. Enfrentarse a un plantel que está entrenando 30 o 40 días no es lo mismo que otro que trabajó tres meses, con ocho partidos. Esto da para todas las opiniones, no podemos coincidir. El país necesita recuperar la producción, a menores producciones el que se perjudica es el asalariado".

En el final se le preguntó por Pepi Sappa y Germán Rivero, los primeros nombres que suenan para Unión, y Spahn tiró: "Tengo muy mala memoria para los nombres, todo lo que hablé con Zuccarelli y Azconzábal ya me olvidé, nombres no voy a dar. Hay que traer un jugador por línea, tenemos la expectativa de dar un saltito de traer jugadores que sean titulares, pero sabemos que hay puestos que están cubiertos".