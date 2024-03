Los cambios que realizó el técnico de Unión y que no mejoraron al equipo

Las variantes que implementó el entrenador de Unión Cristian González en los últimos dos partidos, no fueron beneficiosas y los resultados están a la vista

Los cambios que introdujo el DT de Unión en los últimos partidos no fueron nada beneficiosos.

Es cierto que el Kily hace casi siempre los mismos cambios, rara vez desde el banco modifica el esquema o apuesta a la audacia. De hecho, la vez que buscó ser más ambicioso, tuvo premio cuando en el partido ante Boca decidió sacar a Bruno Pittón para incluir a Nicolás Orsini.

Los mismos cambios a los que apela el DT de Unión

Pero en los últimos dos encuentros, siempre apostó a cambiar peón por peón y los que ingresaron no estuvieron a la altura de las circunstancias. Uno de los que quedó en el ojo de la tormenta es Jerónimo Domina, que si bien contra Lanús ingresó bien, terminó siendo en parte responsable del empate ante Lanús perdiendo la pelota con el equipo posicionado en ataque.

Y ante Central Córdoba, el joven de 18 años se perdió un gol debajo del arco para sentenciar la historia. Es verdad que no se le puede caer a un futbolista que está haciendo sus primeros pasos y mucho menos tildarlo como el único culpable, pero es verdad que le está costando retomar el nivel que mostró en 2023.

Por su parte, los que ingresan no aprovechan sus oportunidades, caso Tiago Banega, que a esta altura habría que preguntarse si en vez del exPatronato, el DT no debió darle la chance a Lionel Verde. Como así también, la salida de Federico Vera, quien esta vez no había pedido el cambio, para el ingreso de Francisco Gerometta.

Estos últimos dos partidos, permiten notar el contraste grande que existe entre los titulares y los suplentes. Los cambios que dispuso el cuerpo técnico, a excepción de Lucas Gamba, no dieron réditos y por eso los cuestionamientos al Kily se acumulan por doquier, buscando una explicación, que explique, lo que parece inexplicable.