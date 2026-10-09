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Los hinchas de Unión acompañan al equipo en busca de una reacción ante Defensa y Justicia

Los hinchas tatengues se acercan al 15 de Abril para alentar a Unión, que buscará recuperarse del 3-0 ante Boca; frente a Defensa y Justicia desde las 21.45.

Ovación

Por Ovación

9 de octubre 2026 · 21:23hs
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Los hinchas de Unión acompañan al equipo en busca de una reacción ante Defensa y Justicia

El 15 de Abril vuelve a ser el punto de encuentro del pueblo rojiblanco. En la previa del partido ante Defensa y Justicia, los hinchas de Unión se acercan a las inmediaciones del estadio para demostrar su apoyo al equipo, que intentará dejar atrás la dura caída por 3-0 frente a Boca y reencontrarse con un resultado positivo ante su gente.

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El pueblo tatengue acompaña después de la caída ante Boca

La derrota frente al Xeneize dejó un sabor amargo en Unión, que sufrió un resultado contundente en un partido complicado. Sin embargo, el equipo de Leonardo Madelón tendrá rápidamente la posibilidad de dar vuelta la página y buscar una reacción futbolística en condición de local.

En ese contexto, los hinchas comenzaron a hacerse presentes en los alrededores del estadio, con la expectativa puesta en el encuentro de esta noche. El acompañamiento de la gente aparece como un respaldo importante para un plantel que necesita recuperar confianza y volver a sumar en el Torneo Clausura.

Las camisetas rojiblancas y el movimiento habitual de la previa empiezan a darle color a las inmediaciones del 15 de Abril. Familias, grupos de amigos y simpatizantes se acercan para alentar al Tatengue en una jornada en la que el equipo tendrá el desafío de responder dentro de la cancha.

Unión recibe a Defensa y Justicia con la necesidad de recuperarse

El partido ante Defensa y Justicia comenzará a las 21.45 en el estadio 15 de Abril. Después del traspié ante Boca, Unión buscará hacerse fuerte en Santa Fe y ofrecer una imagen diferente, con la intención de dejar atrás la goleada y volver a conectarse con su gente a través del rendimiento futbolístico.

El Halcón será una nueva prueba para el conjunto de Madelón, que intentará aprovechar la localía para conseguir un resultado que le permita recuperar terreno y renovar las expectativas. La respuesta del equipo, tanto desde lo futbolístico como desde lo anímico, será uno de los puntos centrales de la noche.

Mientras se acerca la hora del encuentro, los hinchas tatengues vuelven a ocupar un lugar central en la previa. El mensaje es claro: acompañar al equipo en un momento que exige reacción y alentar desde las tribunas para que Unión encuentre ante Defensa y Justicia el impulso necesario para recuperarse.

Unión
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