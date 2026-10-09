Unión impuso condiciones ante Provincial como preparación para la Liga Argentina

Pensando en el debut ante Bochas en la Liga Argentina, Unión superó claramente a Provincial de Rosario en un amistoso

Unión dio otro paso positivo en su preparación para la Liga Argentina y se quedó con una victoria por 93-77 frente a Provincial de Rosario, en el estadio Ángel Malvicino. El Rojiblanco construyó la diferencia desde el arranque, se fue al descanso largo arriba por 54-40 y, pese a que la visita achicó distancias en el tercer cuarto, terminó resolviendo el encuentro con solvencia. Los parciales fueron 23-15, 54-40 y 71-61. El partido tuvo el arbitraje de Silvio Guzmán y Fabio Alaniz.

Entre las principales producciones individuales del Tate se destacaron Germán González, máximo anotador del equipo con 19 puntos, y Kobe Julien, que aportó 18. También tuvieron una participación importante Santiago Ludueña, con 11 unidades, mientras que Pablo Spies y Pedro Spajic sumaron 10 cada uno. Phillip Lockett terminó con 9, Martín Gómez con 5, Facundo Chamorro con 4, Lucas Peralta con 3, y Tobías Medina y Duvan Torres aportaron 2 puntos cada uno. Benjamín Jacquier no convirtió.

Victoria Tatengue



Unión superó 94-77 a Provincial de Rosario en el Ángel Malvicino en lo que fue el primer amistoso de pretemporada.



El Tatengue debutará el próximo jueves 15/10 como local ante Bochas SC por la primera fecha de la @LigaARGbasquet



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Del lado de Provincial, Gonzalo Torres encabezó la ofensiva con 15 tantos. Gastón Gerbaudo y Mariano Fierro terminaron con 10 puntos cada uno, mientras que Bautista Fernández, con pasado en Colón, cerró su planilla con 8 unidades.

El triunfo llegó mientras Unión continúa aguardando la incorporación de sus dos jugadores extranjeros, destinados a reforzar el juego interior. Con esas piezas todavía pendientes, el equipo santafesino sigue sumando rodaje y buscando consolidar su funcionamiento de cara a los próximos compromisos.