Unión dio otro paso positivo en su preparación para la Liga Argentina y se quedó con una victoria por 93-77 frente a Provincial de Rosario, en el estadio Ángel Malvicino. El Rojiblanco construyó la diferencia desde el arranque, se fue al descanso largo arriba por 54-40 y, pese a que la visita achicó distancias en el tercer cuarto, terminó resolviendo el encuentro con solvencia. Los parciales fueron 23-15, 54-40 y 71-61. El partido tuvo el arbitraje de Silvio Guzmán y Fabio Alaniz.
Unión impuso condiciones ante Provincial como preparación para la Liga Argentina
Pensando en el debut ante Bochas en la Liga Argentina, Unión superó claramente a Provincial de Rosario en un amistoso
Por Ovación
Unión se prepara para la Liga Argentina
Entre las principales producciones individuales del Tate se destacaron Germán González, máximo anotador del equipo con 19 puntos, y Kobe Julien, que aportó 18. También tuvieron una participación importante Santiago Ludueña, con 11 unidades, mientras que Pablo Spies y Pedro Spajic sumaron 10 cada uno. Phillip Lockett terminó con 9, Martín Gómez con 5, Facundo Chamorro con 4, Lucas Peralta con 3, y Tobías Medina y Duvan Torres aportaron 2 puntos cada uno. Benjamín Jacquier no convirtió.
Del lado de Provincial, Gonzalo Torres encabezó la ofensiva con 15 tantos. Gastón Gerbaudo y Mariano Fierro terminaron con 10 puntos cada uno, mientras que Bautista Fernández, con pasado en Colón, cerró su planilla con 8 unidades.
El triunfo llegó mientras Unión continúa aguardando la incorporación de sus dos jugadores extranjeros, destinados a reforzar el juego interior. Con esas piezas todavía pendientes, el equipo santafesino sigue sumando rodaje y buscando consolidar su funcionamiento de cara a los próximos compromisos.