Los lectores de UNO Santa Fe eligieron a Palermo como DT de Unión

La elección del nuevo técnico de Unión para la dirigencia que orienta Luis Spahn no es un tema menor. Un equipo a la deriva en el certamen local, con chances en la Sudamericana y compitiendo en la Copa Argentina.

Pero con un año electoral y votación que aún no tiene fecha pero no debería dilatarse. En la bolsa hay que poner muchos puntos para no pifiar. A sabiendas que tiene el titular rojiblanco una nota de la oposición pidiendo participar del sucesor de Kily González.