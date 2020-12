Los millones que ganó Unión en la Copa Sudamericana 2020

Unión estuvo muy cerca de agigantar todavía más su historia internacional metiéndose en los cuartos de final de la Copa Sudamericana por primera vez. Sin embargo, no pudo quebrar en la serie a Bahía, quedando el sabor amargo por ser más. Pero los protagonistas prefieren no fijarse en merecimientos, ya que en el fútbol se gana con goles, tal como lo dijo el capitán Claudio Corvalán en conferencia de prensa. Pero si se miran otros aspectos, el equipo se animó a más y alcanzó no solo premios deportivos sino también económicos.