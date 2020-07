Lucas Algozino: "Quiero tener una posibilidad en Unión"

La carrera de Lucas Algozino es Unión, es como la de tantos canteranos que hizo un esfuerzo importante para llegar a Primera División, pero por una u otra razón, el DT de turno, en este caso Leonardo Madelón, nunca lo tuvo en cuenta.

Entonces, con su bolso lleno de ilusiones debió partir en procura de tener ese protagonismo que no podía conseguir en la Avenida López y Planes.

Alvarado, dirigido por Juan Pablo Pumpido, fue su hogar durante la última temporada que no pudo finalizar por la pandemia de coronavirus. Con el préstamo vencido y siendo jugador del Tate, el volante está en Santa Fe a la espera de conocer su futuro y saber si Juan Azconzábal lo tendrá en sus planes.

En diálogo con LT10 (AM 1020) reconoció que "arranqué en la Escuelita de Banco Provincial. Hice todo lo que es liga hasta que jugué contra Unión, que tenía al Bocha Ponce como DT y lo convencí. Entonces fue así como se llegó a un acuerdo y me llevó. Fue a partir de la 9ª de AFA y de ahí comencé si carrera".

Y más adelante, agregó: "Debuto en Primera en noviembre de 2015 con Leo Madelón en cancha de Arsenal contra Estudiantes. Es algo que me queda para el recuerdo. Fue todo muy tranquilo por la confianza que me dieron".

De aquel entonces nada fue en ascenso, pues las escasas chances de jugar lo llevaron a distintos lugares del ascenso para tener continuidad: " Fui a Brown de Puerto Madryn, donde me fue bien. Un lindo grupo con varios chicos de Santa Fe que hizo todo más llevadero. Me llevó Ricardo Pancaldo".

Algozino2.jpeg Algozino tuvo una interesante campaña con Alvarado en el ascenso.

Siempre al cumplirse cada temporada, con el pase de Unión, Algozino regresaba a Santa Fe pero jamás tuvo una oportunidad de quedarse con el plantel superior: "Después de Brown me fui a Sportivo Belgrano (Córdoba). También un paso bueno. Quizás uno busca subir de categoría, pero en ese caso me tocó bajar al Federal A, pero todo muy competitivo. Me sirvió un montón. La última temporada me tocó llegar a Alvarado. Mar del Plata es hermosa y el club muy organizado. Llegué ya con otro pensamiento, de querer ganarme un lugar y pelear para luego tener una posibilidad en Unión".

Ahora, de regreso en la ciudad, el joven sabe que será difícil pero quiere luchar por un lugar: "La idea inicial era sumar experiencia y ganar nivel, algo que en Unión no pude lograr. Me fue bien y ahora vuelvo con muchas ganas de quedar de jugar y ganarme el puesto. Después del 30 de junio me comuniqué con el profe Hugo Díaz que me pasó una planificación. Yo soy jugador de Unión. (Martín) Zuccarrelli me llamó para saber si estaba en Santa Fe y que me iba a comunicar sobre las novedades. Así que estoy esperando la decisión sobre si me quedaré".