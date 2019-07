Lucas Melano, otro de los ofrecidos a la dirigencia tatengue

La salida de Augusto Lotti obligó a Leonardo Madelón a pensar en reforzar el bloque ofensivo. El DT le pidió a los dirigentes sumar un delantero para acompañar a Franco Troyansky, Nicolás Mazzola y Maximiliano Cuadra, sumado a que los últimos dos estuvieron lesionados durante la pretemporada y no llegarían al debut con Racing.

En consecuencia, se menciona que los directivos rojiblancos estarían cerca de darle el gusto al entrenador, ya que habrían avanzado en la llegada de un punta. Aunque no se confirmó el nombre del delantero.

De todos modos, a la hora de analizar el cuadro de situación, la realidad indica que fue ofrecido Lucas Melano y que tiene el ok de Madelón (lo conoce de su paso por Belgrano) y también de los dirigentes. No obstante, no se sabe si ese es el nombre que estaría cerca de sumarse al Tate.

Por lo pronto, además del interés de Unión, también Atlético Tucumán está buscando a Melano. El futbolista viene de quedar libre en el Portland Timbers, equipo de la MLS, que lo adquirió en 2015 (terminó su etapa con Portland con apenas cinco goles y nueve asistencias en los 59 partidos que disputó) y luego lo cedió a préstamo a Belgrano y Estudiantes.

El jugador rescindió el vínculo y tiene el pase en su poder, lo cual resulta una ventaja a la hora de negociar. Melano de 26 años tiene la propuesta de Unión y la de Atlético Tucumán arriba de la mesa y deberá definir.