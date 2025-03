Ludueña y el respaldo al DT de Unión: "Lo vamos a apoyar siempre"

Si algo también encontró el DT de Unión en estas fechas donde el equipo no podía ganar, es las apariciones de jóvenes que desean afirmarse en Primera División.

Uno de ellos es Juan Ludueña, que no desentonó y puso su granito de arena para mantener la valla invicta, además de desatar un festejo contenido.

"Me sentí muy cómodo, muy bien, el primer tiempo fue muy intenso, pudimos lograr los tres puntos que fue lo más importante. Fuimos muy intensos y gracias a Dios se nos dio", expresó.

LEER MÁS: Lionel Verde, el pibe de los goles de gran factura en Unión

Para después, subrayar: "Me vengo preparando para cuando me toque, siento que no tuve presión y hay que estar preparado para lo que toque, fuimos superiores en todo el partido, contento por ganar el partido".

Cuando le preguntaron cómo vio el estreno de Diego Armando Díaz, confesó que "es un un chico que trabaja hace poco con nosotros, viene de abajo, ojalá que pueda disfrutar, la gente se levantó, él se lo merece".

Y antes de irse a festejar con los suyos, reafirmó el concepto del plantel: "Nunca tuvimos dudas de estar con él (NdR: Kily González), lo vamos a apoyar siempre".