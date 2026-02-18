Luis Lobo Medina impartirá justicia en Unión vs Aldosivi en la sexta fecha

La Liga Profesional designó al árbitro para el duelo del Tatengue frente a Aldosivi, destacando su experiencia y la composición completa de la terna arbitral para el encuentro del domingo.

Unión buscará volver al triunfo ante Aldosivi y superar la falta de gol evidenciada en las primeras cinco fechas, tras empatar 0-0 ante San Lorenzo. El encuentro será fundamental para recuperar la eficacia ofensiva, aprovechar la localía y mantener la consistencia en el juego de posesión y presión alta.

Luis Lobo Medina será el encargado de dirigir el partido entre Unión y Aldosivi , acompañado por los asistentes Lucas Pardo y Mariana Duré , el cuarto árbitro Leandro Billanueva , y el VAR a cargo de Sebastián Habib , con Gastón Suárez como AVAR . La elección del árbitro es clave para garantizar criterio, control de faltas y resolución de jugadas polémicas , especialmente en un duelo con alta intensidad y necesidad de efectividad en ataque .

El Tatengue llega al partido tras un empate sin goles ante San Lorenzo y con solo cinco tantos en cinco fechas, por lo que la atención estará en mover la red y mejorar la eficacia ofensiva. La labor de Lobo Medina permitirá un control riguroso del contacto físico y la intensidad, factores que suelen marcar la diferencia en partidos cerrados y de fricción elevada.

Fixture completo – Fecha 6, Torneo Apertura 2026

Jueves 19 de febrero

17.15 Defensa y Justicia – Belgrano | Árbitro: Nicolás Lamolina

17.15 San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto) | Árbitro: Sebastián Martínez

19.30 Independiente Rivadavia Mza. – Independiente | Árbitro: Yael Falcón Pérez

19.30 Instituto – Atlético Tucumán | Árbitro: Fernando Espinoza

Viernes 20 de febrero

18.00 Estudiantes – Sarmiento | Árbitro: Andrés Merlos

20.00 Boca – Racing | Árbitro: Leandro Rey Hilfer

22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia | Árbitro: Andrés Gariano

22.15 Rosario Central – Talleres | Árbitro: Sebastián Zunino

Sábado 21 de febrero

17.00 Platense – Barracas Central | Árbitro: Hernán Mastrángelo

17.00 Banfield – Newell’s | Árbitro: Facundo Tello

19.15 Deportivo Riestra – Huracán | Árbitro: Fernando Echenique

21.30 Central Córdoba – Tigre | Árbitro: Nazareno Arasa

Domingo 22 de febrero

18.30 Vélez – River | Árbitro: Darío Herrera

21.00 Unión – Aldosivi | Árbitro: Luis Lobo Medina

A confirmar

Argentinos – Lanús

Lo que se espera del encuentro

Además de la labor arbitral, Unión buscará aprovechar su localía en el 15 de Abril para crear oportunidades y superar la falta de gol evidenciada en las primeras cinco fechas. La terna de Lobo Medina será fundamental para controlar la intensidad, las faltas tácticas y cualquier situación polémica, permitiendo que el desarrollo del juego se dé con fluidez y seguridad.