"Quedamos en reunirnos en un futuro, de acuerdo también a las opciones que brinde la Comisión Directiva, y porque ellos tienen la pelota, ahora nosotros les pedimos alguna documentación, cosas así, que ellos tienen que salir a comprobar, entre otras cosas, deuda del presidente, lo de siempre", agregó uno de los referentes de Más Unión.

En cuanto a cómo están las charlas técnicas para intentar aprobar la Memoria y Balance, Luis Peragallo afirmó: "Está como hace 14 años con una falta de transparencia terrible, y lo que hace 5 o 6 años que venimos reclamando todos los opositores. Nosotros les pedimos otras cosas, a ver que demuestren la acreencia del presidente, que se demuestre la plata, los retiros de dinero, y ahora la pelota la tiene la Comisión Directiva. Son ellos los que tienen que convocarnos de vuelta y mostrarnos, y obviamente mostrárselo al socio, porque nosotros representamos una parte de toda la gente que estuvo en la Asamblea y los que pueden llegar a venir. Así que representamos una parte del unionista.

image.png

Sobre cuándo se producirá el nuevo cónclave en Unión, Luis Peragallo destacó: "La fecha la tiene que poner la Comisión Directiva. Se nos citó para convocar u opinar cómo se podía llegar a avanzar con la Asamblea. Es una potestad de la Comisión Directiva poner la fecha. Después lo que tenemos que hacer nosotros es objetar el balance, la memoria, porque no se trató nada de la memoria, que son las mismas objeciones que realizamos antes de octubre, las realizamos en diciembre y las seguimos realizando ahora.

Y opinó: "Siempre el diálogo es positivo. Yo lo que rescato es lo que nos pusimos de acuerdo, por lo menos en el marco de la próxima Asamblea, sea cuando sea, que va a ser respetando el estatuto, es decir, el artículo 34, es decir, que para los que no saben tiene que estar la misma cantidad de socios que estaban en la última Asamblea y que tiene que ser aprobada por dos terceras partes, que no es algo menor. Eso es el marco. Después el contenido no queda en nosotros, queda que la Comisión Directiva muestre los papeles y los números. Eso no quita que se siga trabajando, tratando de llegar a puntos en acuerdo, pero eso es una potestad de la Comisión Directiva".

Por último, sobre si se habló del momento deportivo, Luis Peragallo destacó: "Hablamos el otro día, la semana pasada en la reunión, en esta dijimos hasta en torno de broma, seguirnos reuniendo porque le traemos suerte al equipo. Obviamente estamos todos preocupados por la suerte del equipo, todos queremos salir de esta situación. Haber ganado dos partidos no significa estar salvado de nada. Unión se merece estar mucho más arriba, pero de fútbol verdaderamente no hablamos, empezamos a tocar el tema de cómo tratar de destrabar algo, un problema histórico en Unión".