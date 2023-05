Justamente Luis Spahn habló con LT10 (AM 1020) sobre la realidad de Unión, y comenzó analizando: " Creo que la institución está relativamente bien, pasando por un mal momento en el fútbol profesional. Todas las demás áreas están bastante ordenadas y funcionando aceptablemente bien. Los salarios están prácticamente al día. No se le debe ningún peso a los personales de planta, financiera y económicamente está muy bien , estamos esperando una cobranza por la deuda que tiene Vélez, que es un club pagador, entre 130 y 140 millones de pesos. Y 450 millones de pesos que tenemos que cobrar de dos instituciones que están en morosidad y esperemos cobrarlo en el mediano plazo".

En cuanto a las pintadas y diferentes hechos que se conocieron en los domicilios particulares y laborales de algunos dirigentes de Unión, Luis Spahn afirmó: "Estamos institucionalmente bien, en la parte del fútbol profesional en un bajón que causa preocupación en los unionistas. En la parte de las redes hay un grupo de socios muy anónimos y clandestinos que están haciendo cosas que preocupan a los unionistas. Para salir de esto no lo vamos con amenazas a jugadores, pintadas a dirigentes. El fútbol está muy equilibrado a excepción de un equipo. Tenemos que confiar en que este nuevo cuerpo técnico generará los resultados y que los jugadores tengan un resultado positivo para que recuperen la confianza y la autoestima y puedan dar lo mejor de sí".

Sobre la convocatoria a los miembros de la oposición en Unión, Luis Spahn contó: "Esto se da por la preocupación que genera este estado de violencia externa, y porque hay una idea que entre todos juntos vamos a encontrar mejores condiciones para generar los resultados. En una situación democrática, escuchar a la oposición en este momento de crisis es aceptable y razonable. Para una gran parte de la parcialidad, si la escuela no funciona bien, si el fútbol femenino o las inferiores pero el fútbol anda bien hay satisfacción. Puede haber un montón de problemas de las áreas y no afectaría si el fútbol está bien, y que todas las áreas estén bien y que tengamos malo resultados deportivos preocupa al 100% de los unionistas".

"El club tiene secuelas políticas, hace 4 años cuando se comenzó una campaña de difamación para conmigo, y los otros grupos perdieron las elecciones. Hubo un cuestionamiento grande por parte de algunos hinchas, luego con denuncias contra mí que no tuvieron veracidad, se está fogueando para debilitar el gobierno. Hubo procesos donde se enfocaron en mi persona, y ante la falta de resultados se hostigó a la CD en su totalidad. Hay gente que llama a directivos tratando de convencerlos para que no se peguen, pero no lograron debilitarnos", agregó Luis Spahn.

Luego, el máximo titular de Unión remarcó: "Asumimos nuestras responsabilidades de dirigentes, brindando todas la mejor infraestructura posible, viajamos en avión a Mendoza y Santiago del Estero en breve, brindamos la logística y con un acompañamiento personal, para que todo funcione correctamente. Ayer mismo, a las 7.30 de la mañana, estuvimos algunos dirigentes hablando con el cuerpo técnico, saludé al plantel que estaba desayunando. En cuanto a infraestructura adquirimos un dron, que para este cuerpo técnico es un elemento importante para el trabajo. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance y asumiendo responsabilidad en nuestras obligaciones".

"Hay un lema se gana, se pierde, se compite, pero nunca se abandona. Ese es el lema que e instaló en el club. La mayoría de los unionistas nos confió la responsabilidad de administrar el club y vamos a estar para los buenos y malos momentos. La responsabilidad es para las malas situaciones. Si fuese necesario renunciar, que no le simpatizaríamos al plantel, que el cuerpo técnico mejoraría nos vamos, estamos dispuestos a hacer lo necesario para el bien de Unión, esta es una cuestión deportiva, si esto no se soluciona tendremos que hacer un esfuerzo muy grande en la contratación de jugadores para ordenar el fútbol profesional", agregó Luis Spahn.

En cuanto al objetivo de la convocatoria a la oposición de Unión, Luis remarcó: "Primero queremos hablar. Tenemos que bajar el nivel de agresividad que se vio, el club tiene que ser gobernable, para nosotros y para las futuras administraciones. No podemos ser como otros clubes de Buenos Ares que no se pueden gobernar y están sumergidos en la segunda o tercera división, eso tenemos que evitar los unionistas".

Por último, sobre la secretaría técnica, sentenció: "La dificultad de la secretaría técnica es conseguir la persona idónea, la prueba es que de los 28 equipos la mitad no tienen secretaría, y muchas de ellas en las decisiones no tienen poder total, estamos trabajando ya que el asesoramiento del profesional adecuado en esta tarea para colaborar en las decisiones es importante".