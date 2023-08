En el arranque, Luis Spahn fue consultado en relación a la política deportiva de Unión que se vio coronada por ventas millonarias y la citación de Kevin Zenón al Sub 23, y arrancó: " Es el resultado de cuando uno le pide paciencia a los socios, este es un trabajo de largo aliento, son años lo que se necesitan para consumar la formación de un jugador, es un desafío continuo mejorar las prestaciones que damos, la capacitación, la formación física, mental y la técnica. Creo evidentemente que estamos viendo resultados, uno puede tomar tal vez dos décadas anteriores a esta Comisión Directiva que tengo el honor de presidir y no recuerda un flujo tan importante de jugadores propios como hay en este momento".

"Creo que el mejor momento va a venir a futuro porque haya categorías muy interesantes con una cantidad importante, un caudal importante de jugadores como la novena, octava y séptima. Ya de quinta y cuarta muchos están en el plantel profesional en la reserva, lo cual nos abre esperanzas de que se van a seguir consumando muchas apariciones importantes. Yo creo que no solo a nivel formativo, sino que el club pudo definir a lo largo de estos años que ha sido un trampolín para los jugadores que no tuvieron oportunidad en otros lugares y que lograron consagrarse en nuestra institución, si pensamos en (Enrique) Tiverio, en (Ignacio) Malcorra, en (Lucas) Gamba... un montón de jugadores que venían en base a una política de apostar a veces a las capacidades individuales, a las circunstancias, el contexto que no se les brindó en otras instituciones, darle posibilidad a los jugadores, también adultos, no formados en la institución, de tener una experiencia acá que sea enriquecedora para ellos", agregó Luis Spahn sobre la política deportiva de de Unión.

Unión festejo Kevin Zenón.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Mientras que más adelante, el presidente de Unión agregó: "No es solo este cuerpo técnico, nosotros vimos que los anteriores cuerpos técnicos donde se apoyaron en los jugadores formados en la institución. Evidentemente que siempre hay un contexto que permite que las cosas ocurran. En los últimos años se ha generado un déficit de futbolistas en los mercados y eso hace que se oblige a recurrir a veces a la canteras en una forma más importante que años atrás. Posiblemente que haya ocho equipos más en la Primera División y que haya creo que 17 más en la Segunda, hizo que haya una demanda importante de jugadores profesionales y nos dio la posibilidad tal vez de darle oportunidad a nuestros jugadores. Hace poco una persona me decía, 'pensá que si hubieses traído todos los jugadores que te piden los socios, que piden los dirigentes o que piden los técnicos, es muy probable que (Imanol) Machuca, que (Kevin) Zenón y que algunos otros chicos no hubiesen debutado nunca, porque las oportunidades son efímeras, son momentos y a veces se abre esa puerta... Vemos como jugadores que creíamos que tenían un potencial importante para desarrollarse, que se han apagado un par de años por la falta de actividad deportiva, el impacto psicológico de no tener oportunidades lleva a que no puedan a veces concretar sus sueños, ni los sueños de los dirigentes que teníamos en ese jugador".

En cuanto al corte del diálogo con la oposición de Unión, Luis Spahn reveló: "Nosotros cuando abrimos el diálogo, la idea era pacificar, ellos entendían que era necesario ese acercamiento para una pacificación del ánimo social en ese momento. No encontramos algún aporte significativo de parte de ellos, ni económico ni intelectual. Y encontramos una barrera en la aprobación de la asamblea, lo cual no resulta entendible. Entonces, yo pregunto, ¿Unión necesita tener un balance aprobado? No tienen nada qué decir, nada".

Y agregó: "Si bien es cierto que hemos padecido ahogo financiero y que estamos dando un descubierto bancario que no es el que deseamos, hay que recordarles a los socios que el plantel profesional está absolutamente al día, que debemos un premio que consumamos contra Estudiantes y que los empleados de nuestra institución están absolutamente al día".

En otro tramo se le preguntó si con el dinero que se cobrará se lo destinará a las obras, y Luis Spahn tiró: "El fútbol es muy dinámico, si nuestra estructura deportiva requiere que una parte mayor se destine al fútbol profesional tomaremos la decisión en su momento, hay un volumen importante de dinero por cobrar que nos permitiría terminar los palcos, poner los ascensores, hacer el playón y terminar un montón de obras más, e incorporar 250 alumnos en marzo del año que viene en nuevas aulas, se trabajaron en un montón de cosas que van avanzando, acorde al inconveniente financiero que tenemos, no en el grado de velocidad que deseamos", reveló en relación a las obras que se realizan en el club.