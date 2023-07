Luis Spahn: "Si Machuca no pide disculpas, no juega más en Unión" El presidente de Unión Luis Spahn aseguró: "Machuca me dijo que si no lo venden no juega más y si él no pide disculpas, no jugará más en Unión" Por Redacción UNO Santa Fe 24 de julio 2023 · 09:51hs

Jose Busiemi Luis Spahn aseguró que de la única forma que Machuca vuelva a jugar en Unión es pidiendo perdón y aceptando una sanción económica.

Imanol Machuca decidió no viajar con el plantel de Unión para el compromiso de este lunes ante Vélez. El delantero se molestó por no haber sido transferido al Fortaleza de Brasil. De allí su decisión intempestiva que molestó y mucho puertas adentro. En diálogo con Sol Play 91.5, el presidente rojiblanco Luis Spahn se mostró categórico al respecto.

"Nos encontramos con una situación inesperada, un jugador que se niega a jugar y no podemos obligarlo a revertir la decisión. A mí me dijo 'no juego más en Unión si no me venden' y eso es un muy mal precedente. Está claro que el gran perjudicado es el jugador. El club que lo quiera sabe que va encontrar un profesional que no está entre los cánones habituales del deporte", comenzó diciendo Spahn.

Unión, sin Machuca, juega contra el Vélez de Méndez en un duelo clave en la lucha por la permanencia ¿Los jugadores de Unión saludarán a Sebastián Méndez?

Para luego agregar: "Y ahora nos vamos a encontrar con distintas alternativas, la primera es que revierta la situación pidiendo disculpas y que vuelva a jugar, previa sanción económica. La segunda es que llegue una oferta que sea beneficiosa para el club y la tercera es que se quede un año y medio sin jugar, hasta que termine su contrato". LEER MÁS: Mirá el comunicado de Unión por el desplante de Machuca "Debemos dejar sentado un precedente. Unión lo contuvo al jugador con un plan alimentario social, deportivo y también psicológico. Union invirtió en Machuca y las condiciones las impone el club y no un jugador. Nos pidió que le paguemos lo que sería un 40% de los derechos de televisión que nosotros cobramos. Eso me lo dijo a mí, fue todo muy desprolijo, con el padre dando notas con cifras inexactas y tres representantes opinando sobre el tema", tiró Spahn. En otro tramo de la charla, el dirigente rojiblanco indicó: "Vamos a defender los intereses del club, pretendían imponer una oferta que sea aceptada por Unión, después de que otro interlocutor acercó una oferta de 3 millones de dólares y la última que llegó fue otra de 2.200.000 dólares sin membrete, nada oficial. Nosotros coincidimos que 3.000.000 de dólares por el 50% es un valor aceptable los 3 millones, pero no para que nos imponga condiciones". "No sé quien lo puso en una situación tan extrema y tan perjudicial para el jugador. Pienso que puede haber una situación emocional intensa para tomar esa postura. Es verdad que él tomo la decisión y es el principal perjudicado el extremo de que esté un año y medio sin jugar y que en un año pueda firmar con otro club. Si no le pide disculpas al plantel y acepta una sanción económica, Machuca no jugará más en Unión", sentenció el máximo dirigente tatengue.